Jasenko Houra obratio se fanovima: 'Službena stranica Prljavog kazališta služi za čistu manipulaciju, sramotno je'

Glazbenik Jasenko Houra (62) obratio se fanovima na svom Facebook profilu i poručio im da nove obavijesti vezano uz nastupe i ostale aktivnosti više ne traže na službenoj stranici benda, već samo na njegovom privatnom profilu na društvenim mrežama Instagram i Facebook.

- Dragi prijatelji i ljubitelji benda. Ovim putem vas sve obavještavam da informacije vezane uz nastupe benda i ostale aktivnosti isključivo možete dobiti i saznati preko mojih profila (Facebook i Instagram) kao i profila ostalih članova grupe. Što se tiče stranice koja bi vas sve trebala obavještavati te odgovarati na vaše upite, ta stranica više nije povezana niti je osoba koja ju 'vodi' u kontaktu s nama - započeo je Houra i nastavio: - Ograđujemo se od bilo kakvih objava na toj stranici jer je stvarno sramotno da fan page ne objavi da se grupa pridržava privremene sudske mjere i ne koristi ime na nastupima ili u marketinške svrhe čekajući pošteno odluku Trgovačkog suda. Te jedino što možemo zaključiti je da nažalost stranica služi za čistu manipulaciju.

Houra je podijelio i fotografije s Fusion festivala u Splitu na kojemu je nastupio pod imenom Houra grupa i zahvalio se organizatorima i producentima festivala.

Također, posebno hvala uputio je "producentu turneje Damiru Ramljaku, ton majstoru Nenadu Zubaku, set designeru, lighting designeru i programeru Svenu Kučiniću i svim kolegama glazbenicima na druženju".

Inače, Houra grupa je na Fusionu izvela sve dobro poznate pjesme Prljavog kazališta poput "Marine", "Heroja ulice" i drugih, a iza njih je na ekranima bio prepoznatljivi logo Prljavog kazališta, isplaženi jezik za zihericom.

Naime, spor koji je zadnjih mjeseci punio domaći medijski prostor, onaj između Tihomira Fileša i Jasenka Houre oko prava na korištenje imena Prljavo kazalište, dobio je svoje prvo službeno sudsko rješenje nedavno. Iz odvjetničkog ureda Kristine Delfin Kanceljak, zastupnice Tihomira Fileša, doznali smo da je Trgovački sud u Zagrebu odlučio privremenom mjerom zabraniti korištenje imena "Prljavo kazalište" i srodnih imena Jasenku Houri i bendu pri javnim pojavljivanjima.

"Nalaže se da se otkažu sve dogovorene aktivnosti kojima se pružaju usluge glazbenih koncerata, izvedbe glazbe, produkcije zvučnih zapisa i snimanja glazbe pod nazivom Prljavo kazalište i drugim sličnim nazivima", piše u odluci Trgovačkog suda.

Ovakva privremena sudska mjera tek je uvod u sudski proces o pravu na korištenje imena poznate grupe, čije pravo i žig posjeduje donedavni član grupe, menadžer i bubnjar Tihomir Fileš. Ali dok se taj postupak ne okonča sudskom presudom ili dogovorom strana u postupku, svako korištenje imena Prljavo kazalište na pozornici podliježe plaćanju novčanih kazni.

– Mi smo se žalili i još uvijek čekamo pravorijek. Do tada se možemo zvati i "Crnih 5" ili ne znam kako... Na Fusionu nastupamo, ali nemamo ime dok se to ne riješi. Naravno, sad organizatori više ne pišu Prljavo kazalište jer riskiraju kaznu, ali i mogućnost da se koncert zabrani. Ne možemo znati, možda se pravorijek donese sutra, pa ćemo od tada ponovno moći koristiti svoje ime. Do tada nemamo ime – otkrio je prije nekoliko dana za Večernji list Jasenko Houra.

