Princ George slavi 12. rođendan: Od danas za njega vrijedi jedno strogo pravilo kojeg se mora držati

Britanska kraljevska obitelj danas ima razloga za slavlje! Naime, princ George, sin prijestolonasljednika, princa Williama, slavi 12. rođendan. Na službenom Instagramu princa i princeze od Walesa tim je povodom osvanula i nova fotografija princa uz čestitku: 'Sretan 12. rođendan princu Georgeu'. U komentarima su se također redale brojne čestitke budućem kralju.

No, za malenog Georgea ovo nije samo dan za slavlje, nego i za odgovornost. Naime, za Georgea sada vrijedi i ovo novo pravilo koje do sada nije. Tako George više ne smije putovati istim zrakoplovom sa svojim ocem, princem Williamom. Ovaj protokol osmišljen je kako bi se zaštitila linija nasljeđivanja u slučaju nesreće. To je pravilo kojeg se i sam William morao pridržavati od svoje 12. godine.

Inače, poput svog oca i djeda, princ George gaji veliku strast prema letenju. S tek 11 godina imao je svoj prvi sat letenja u zrakoplovu Piper PA-28 s dvostrukim kontrolama. Njegova ljubav prema zrakoplovima je tolika da je majci izrazio želju da se pridruži zračnim kadetima. Osim letenja, George je i veliki sportski fanatik. Zajedno s ocem strastveno navija za nogometni klub Aston Villa, a kamere su ga često uhvatile kako emotivno proživljava utakmice. Nedavno je na Wimbledonu pokazao i svoju ljubav prema tenisu, gdje je zdušno navijao za Carlosa Alcaraza. Iako njegov favorit nije pobijedio na Wimbledonu, princ je upoznao i Jannika Sinnera, a dobio je od njega i autogram.

Iako je njegova budućnost zacrtana, njegovi roditelji se trude da ima i normalne dječje trenutke, uključujući i tipična bratska nadmetanja. Kate je otkrila kako je George bio "malo mrzovoljan" jer je suncokret njegovog mlađeg brata Louisa rastao brže od njegovog. Također, bio je ljubomoran na sestru Charlotte jer je smatrao da su njezini školski projekti, poput "sendviča s paucima", puno zabavniji od njegove pismenosti.

Sada ga čeka nova velika odluka – upis u srednju školu. Iako se razmatralo nekoliko opcija, svi putevi vode prema prestižnom koledžu Eton, koji je pohađao i njegov otac. Godišnja školarina na Etonu iznosi više od 74.000 eura.