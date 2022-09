Princ George (9) i princeza Charlotte (7) nisu mogli sakriti emocije na pogrebu kraljice

Jedna od glavnih tema britanskih medija ovih je dana bila hoće li djeca princa Williama i princeze Kate prisustvovati pogrebu.

Kraljevski savjetnici predložili su novom princu i princezi od Walesa da dopuste princu Georgeu (9) da prisustvuje sprovodu jer će tako poslati ''snažnu i simboličnu'' poruku naciji budući da je budući kralj i ''budućnost monarhije'' te je bitno da svojim prisustvom oda počast kraljici.

Uz brata George na posljednjem ispraćaju sudjelovala je i princeza Charlotte (7). Odjeveni u crne opravice uz pratnju majke, princeze Kate stigli su u Westminstersku opatiju, dok je njihov otac, princ William u povorci pratio lijes kraljice Elizabete. Princ Louis, četverogodišnji sin Kate i Williama, poznat po svojim nestašlucima u javnosti, na pogrebu neće biti i to iz jednostavnog razloga - zbog svojih godina.

Foto: HANNAH MCKAY/REUTERS Britain's Queen Camilla, Prince George, Princess Charlotte, Catherine, Princess of Wales, and Meghan, Duchess of Sussex, walk after a service at Westminster Abbey on the day of the state funeral and burial of Britain's Queen Elizabeth, in London, Britain, September 19, 2022. REUTERS/Hannah McKay/Pool Photo: HANNAH MCKAY/REUTERS Kate o malenom Louisu pričala s australskim guvernerom Davidom Hurleyem tijekom službenog susreta u nedjelju u Buckinghamskoj palači. Otkrio kako mu je Kate ispričala da Louis postavlja puno pitanja o kraljici, poput toga hoće li se još moći igrati kada ode u dvorac Balmoral jer nje više neće biti tamo.

-Kao roditelji dugo su razmišljali o tome bi li im se trebala pridružiti i djeca. Naravno, Louis je premlad, no misle kako su George i Charlotte dorasli tome- kazao je izvor iz palače za Daily Mail.

Princeza Charlotte jednim je posebnim detaljem odala počast pokojnoj kraljici. Charlotte je na sprovod stigla sa šeširom na glavi i u crnoj haljinici na koju je zakačila značku u obliku potkove. Naime, nije tajna da je kraljica Elizabeta bila velika ljubiteljica konja, a poznato je i da se Charlotte već uči jahati te da su ona i prabaka dijelile istu ljubav.

Foto: POOL/REUTERS Prince George and his sister Charlotte are seen in a car following the cortege of the late Queen Elizabeth is pulled past the Houses of Parliament after her funeral at Westminster Abbey, Westminster, London, United Kingdom September 19, 2022. Joshua Bratt/Pool via REUTERS Photo: POOL/REUTERS Iako su brojni smatrali kako će princeza nositi nešto ''mekšu'' odjevnu kombinaciju te prekršiti kraljevski protokol, stigla je u potpuno crnoj boji, a brojni će se složiti kako malena nevjerojatno nalikuje prabaki u istoj dobi. Malena princeza u jednom trenutku više nije mogla sakriti suze pa je zaplakala, a slike mališana obišle su svijet.

Kraljevska obitelj sjedila je ispred kraljičina lijesa tijekom sprovoda. Kralj Charles III., supruga kraljica Camilla, kraljevska princeza Anne, mornarski časnik Sir Timothy Laurence, vojvoda od Yorka princ Andrew, grof od Wessexa Edward i grofica od Wessexa Sophie sjedili su u prvom redu. Iza njih su sjedili vojvoda od Sussexa Harry, vojvotkinja od Sussexa Meghan Markle, princeza Beatrice i suprug Edoardo Mapelli Mozzi i unuka kraljice, Lady Louise Windsor te James, vikont Severn.

Foto: POOL/REUTERS Princess Charlotte attends the State Funeral Service for Britain's Queen Elizabeth II, at Westminster Abbey in London on September 19, 2022. Phil Harris/Pool via REUTERS Photo: POOL/REUTERS Dvije tisuće gostiju, uključujući nekoliko stotina predsjednika, poglavara i monarha, nazočit će u ponedjeljak državnom ispraćaju kraljice Elizabete II. u Westminsterskoj opatiji u Londonu. Pokopana će biti navečer u kapeli svetog Jurja pokraj dvorca Windsor.

Ovu kapelicu dala je izgraditi kraljica prema željama svog oca koji nije želio da njegovo tijelo bude pokopano u kraljevskom trezoru. Kapelica je visoka oko 5 metara, široka oko 3 te duboka oko 4 metra, a dovršena je 1969. godine. Izgradnja je koštala oko 25 tisuća funti, a platila ju je sama kraljica. Nalazi se unutar kapele St. Georgea koja je izgrađena 1504. godine, a u kojoj su ostaci 45 članova kraljevske obitelji, među kojima je deset monarha i sedam njihovih supruga.

VIDEO Ispraćaj kraljice Elizabete II: Pogledajte procesiju ulicama Londona