Prijović je za apartman u luksuznom zagrebačkom hotelu dala 17 tisuća eura, otkriveno i kakva je gošća

Aleksandra Prijović u Zagrebu je od prošlog tjedna, a njezin suprug Filip Živojinović u Hrvatsku je stigao dan prije s timom od 75 ljudi, kako bi sve pripremio za njene spektakularne koncerte. Prija je za sebe i svoju obitelj odabrala boravak u najluksuznijem zagrebačkom hotelu, a za to je, piše Kurir, izdvojila 17 tisuća eura.

- Prija je odsjela u hotelu u samom centru Zagreba, a s obzirom na to da pjeva pet večeri pa mora ostati sedam dana, morala je za boravak izdvojiti oko 17 tisuća eura. Iz Beograda je dovela cijelu obitelj, ali i najuži tim suradnika koji je prati na svakom koncertu. Filip je dan ranije stigao s cijelim produkcijskim timom od 75 ljudi, a njihov smještaj je morao biti plaćen, iako njoj to nije ništa, čuli smo da je na ovoj turneji zaradila ogroman novac - kaže izvor iz hotela koji zamolio da ostane anoniman zbog radnog mjesta, a na pitanje novinara o kojoj je cifri riječ, sugovornik se nasmijao, prenosi Kurir.

Kako je dalje otkrio sugovornik iz hotela koji Aleksandru viđa svaki dan, popularna pjevačica je povučena i ne voli se previše eksponirati u javnosti, a najviše uživa u udobnosti svog luksuznog apartmana.

VEZANI ČLANCI:

- Iznenadilo me što Aleksandra nije kao druge pjevačice. Inače, kad nam dođu zvijezde njezinog kalibra, često naprave frku i naprave kaos u hotelu, traže i mlijeko od prepelica, no Prijovićka je drugačija. Kulturna je i lijepo odgojena, poštuje i cijeni sve oko sebe, pa tako i nas kao osoblje. Ne izlazi često iz apartmana, dolaze joj frizeri i vizažisti i sređuju je, u Arenu odlazi potpuno odjevena. Koristi "room service" i nema posebnih zahtjeva, iako voli ugoditi svima, a posebno sinu - kaže zaposlenica iz hotela, te dodaje da je Aleksandra malo prehlađena, ali da je to samo blaga prehlada, te da unatoč tome ide na svakodnevne tonske probe u zagrebačku Arenu:

- Nos joj je malo začepljen, ali nije ništa strašno. Pažljiva je i ne želi raditi "zločin" na koncertu, redovito ide na tonske probe koje se održavaju svaki dan. Jedan veći minibus rezerviran je za njezine suradnike, dok ona izlazi iz hotela i vraća se u bijesnom autu - zaključuje dobro obaviješteni izvor, prenosi Kurir.

Inače, prema neslužbenim informacijama, dnevni najam Arene stoji 25.000 eura, što znači da je glazbena zvijezda samo za pet dana potrošila 125.000 eura, dok je za visokobudžetnu opremu, produkciju, bend, plesače i njihove kostime platila do 200.000 eura. No, kada je u pitanju njezina garderoba, Prijović je iskeširala nevjerojatnih 300.000 eura, noseći skupocjene komade svjetskih modnih brendova.

VIDEO: Aleksandra Prijović raznježila Jelenu Rozgu: 'Moram reći što mi je na srcu'