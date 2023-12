Preminuo Vlado Pravdić, legendarni klavijaturist Bijelog dugmeta

Vlado Pravdić, klavijaturist Bijelog dugmeta, umro je sinoć u Splitu, potvrdila je za Dnevni avaz rođakinja legendarnog glazbenika. Pravdić se proteklih godina borio s teškom bolešću, a živio je i radio u Splitu. Sutra je trebao proslaviti 74. rođendan.

U rodnom Sarajevu je sa sedam godina upisao nižu glazbenu školu gdje je učio svirati klavir. Nakon toga završava srednju glazbenu školu. Nakon završene srednje škole, studirao je fiziku na Prirodno-matematičkom fakultetu u Sarajevu. Glazbenu karijeru započeo je 1965. godine u grupi "Walkins", s kojom je bio do 1968. godine. Nakon toga od 1968. do 1970. svira s grupom “Kost”, od 1970. do 1971. u “Ambasadorima” i “Indexima” od 1971. do 1973. godine.

Tijekom ljeta 1973., nakon koncerta s Indexima, sprijateljio se s Goranom Bregovićem, koji je u to vrijeme svirao s rock grupom Jutro. Njih su se dvoje odmah glazbeno složili, a Pravdić se odlučio pridružiti grupi Jutro. Nakon raspada ove skupine, većina njezinih članova ujedinila se 1. siječnja 1974. i osnovala kasnije vrlo utjecajno Bijelo Dugme. Pravdić je svirao na prva dva albuma Bijelog dugmeta "Kad bi' bijelo Dugme" i "Šta bi dao da si na mom mesceta" prije nego što je u jesen 1976. otišao na obavezni vojni rok u JNA. Tada ga je zamijenio Laza Ristovski. U Bijelo dugme vraća se 1978., čiji je član bio do 1987., kada se povukao iz glazbe. Vlado Pravdić pridružio se ostatku Bijelog Dugmeta na njihovoj oproštajnoj turneji 2005.

