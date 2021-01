Preživjela je prevare, četiri razvoda i kliničku smrt, a iz dugova ju je izvukla uloga u kultnoj seriji

Poznata britansko-američka glumica Jane Seymour 15. veljače proslavit će 70. rođendan, a nedavno se našla na vrhu liste najseksi glumica starijih od 60 godina, ostavivši za sebe Helen Mirren, Jane Fondu i Susan Sarandon.

- Odložila sam šalicu čaja i dobro se nasmijala, no takva mi titula izuzetno laska. Nikada nisam koristila injekcije Botoxa ili filere kako bi sačuvala mladolik izgled. Glumica sam, a lice mi se mora micati, kazala je Seymour za Daily Mail. Inače, glumica je priznala da je prije desetak godila povećala grudi. No, dodala je kako ima istu težinu kao i kada je imala 15 godina.

- Još uvijek se osjećam dobro. Ono što vam također daje sjaj u mojim godinama je biti što zdraviji i ugodno se osjećati u svojoj koži, umjesto da ste opsjednuti protokom vremena, kazala je Seymour.

Glumica koja je igrala Bondovu djevojku, a najpoznatija je po ulozi Dr. Quinn, Žene vrača, posljednjih godina ima puno posla. Nedavno smo je gledali uz Roberta De Nira u filmu "Rat u kući", a s Michaelom Douglasom glumi u Netflixovoj hit-seriji "Kominsky Method".

Udavala se četiri puta. Za svog prvog supruga, Michaela Attenborougha (jedinog sina redatelja Richarda Attenborougha) udala se kad je imala 20 godina. Vrlo brzo se razvela se i ostala prijatelj s njim.

Tada se udala za Geoffreyja Planera, starijeg brata komičara Nigela Planera, i razvela se nakon što je odlučio da ne želi živjeti u Americi. 'Ne smatram ih zapravo brakovima jer nismo imali djece', kaže Jane.

- Dakle, moja jedina dva stvarna braka bila su s Davidom Flynnom, koji je bio moj poslovni menadžer. Udala sam se za njega jer je bio vrlo privlačan i bila sam ludo zaljubljena, a on je već upravljao svim mojim novcem, pa sam mislila da je pametan čovjek, rekla je Jane.

Imala je 30 godina kada se udala za njega 1981. godine, a par je imao dvoje djece Katie (38) i Seana (35). Razveli su se 1992. nakon što je otkrila da ima više afera i da ju je ostavio u teškoj financijskoj situaciji.

- Kad sam saznala da je izgubio moj novac i bio nevjeran, to je bio kraj. Moglo bi se reći da sam izabrala pogrešnu osobu, ali odgajali smo djecu koju obožavamo i sada se jako dobro slažemo, kazala je Seymour.

S 40 godina bila je samohrana majka dvoje male djece, suočena s financijskim Armagedonom, s milijunima dolara duga prema raznim bankama.

Iz dugova ju je spasila uloga Dr. Quinn. Godinu dana nakon razvoda od Davida Flynna, Jane Seymour udala se za glumačkog kolegu Jamesa Keacha a njihova ljubav traje više od dva desetljeća. Postali su roditeljima blizanaca Kristophera i Johnnyja, a svoj bračni život okončali su 2015. godine razvodom nakon što je saznala za suprugovu nevjeru.

Tek je nedavno otkrila da je pretrpjela anafilaktički šok na snimanju filma 1988. nakon što je injekcija antibiotika propustila mišić i ušla u venu.

- Ukratko, umrla sam. Napustila sam moje tijelo, vidjela bijelu svjetlost, vidjela kako me oživljavaju, točno sam znala kako je to umrijeti. To je tako duboko utjecalo na mene. Prvo što sam naučila je da ništa ne nosite sa sobom, pa nemojte se vješati o materijalna dobra. Jedino što ponesete sa sobom je ljubav koju ste podijelili s ljudima u svom životu i razlika koju ste napravili. Druga stvar koju sam shvatila je da su vaše tijelo i vaš um vaše vozilo. To je poput automobila - ili vozi ili ne. Na vama je da se brinete za svoje vozilo - hranite ga pravilno, nemojte ga zlostavljati. Nemojte se tući. Živjeti u trenutku. I razmišljajte o drugima, a ne samo o sebi, rekla je Seymour.