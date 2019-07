Pretučen bivši natjecatelj showa 'Ljubav je na selu': 'Gušio me i tukao pred djetetom'

Bivši sudionik showa ''Ljubav je na selu'' Jovica Ćiritović fizički je napadnut ispred jednog ugostiteljskog objekta u Benkovcu. Incident se dogodio u srijedu, a medijima su ga potvrdili sam Jovica, ali i njegovi prijatelji te policija.

– U popodnevnim satima ispred kafića Ritual u Benkovcu napao me J.T., udario me. Sve ispred mojih prijatelja Darka i Josipa Kovačića – ispričao je Jovica za Antenu Zadar.

Otkrio je i da su osim fizičkog okršaja pale i prijetnje. – Rekao mi je da mi jebe mater četničku, da ću ići na traumatologiju. Sve to je gledalo i njegovo dijete od pet godina. Kako me guši i tuče. Prijavio sam slučaj policiji, a otišao sam i liječniku – rekao je bivši farmer.

O nesretnom događaju progovorio je i Jovičin prijatelj Darko koji je i sam bio svjedok naguravanja. – Bio sam sa sinom i Jovicom na kavi, kao što odemo svakodnevno, šalimo se, zezamo, opuštamo… Jovica je takav kakav jest, ali je dobrodušan. Došao je spomenuti J.T. i zgrabio mu mobitel, izvrnuo ruku i počeo ga gušiti. Dugo je to trajalo, Jovica nije mogao ni govoriti. Ja bih se bio umiješao, ali sa mnom je bio sin – kazao je prijatelj i izrazio bojazan da sustavno zlostavljanje Jovice neće prestati ni u budućnosti.

– U policiju smo došli, u isti su hodnik smjestili i Jovicu i napadača. I onda su u zapisnik stavili da je isti taj čovjek koji je prebio Jovicu svjedok incidenta. Kako to može biti? Otišao sam i u Centar za socijalnu skrb. Užasnulo me što se sve ovo dogodilo pred petogodišnjim djetetom u kafiću. Djelatnica mi je rekla “da što se ja brinem oko toga?”. Ja sustav mijenjati ne mogu, ali nisam zadovoljan što se u jednom Benkovcu više ne može popiti kava na miru. Sjećate se incidenta u kafiću Amadeus kada su ubijeni brat i sestra? Sve mi se čini da se vraćamo u to vrijeme… – izjavio je zabrinuto Darko za zadarski portal.

Incident je potvrdila i policija kazavši kako je na terasi ugostiteljskog objekta 37-godišnjak fizički napao 36-godišnjaka. Izrečena je mjera opreza i slijedi optužni prijedlog, poručili su iz policije. Inače, Jovica je tijekom sudjelovanja u popularnom RTL-ovu showu pažnju privlačio turbulentnim ljubavnim odnosom s Nikolinom Cvek.

