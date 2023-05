Presretni Prlja na press konferenciji: 'Ponosni smo što nismo razočarali ljude u Hrvatskoj'

Nakon plasmana u finale Eurovizije Hrvatska je već doznala da će nastupiti u drugom dijelu finala. Naime, odmah nakon polufinala održan je i ždrijeb, a Mrle je izvukao drugo dio natjecanja.

- Moram vam priopćiti da Let 3 u finalu svira u drugom dijelu. Mislim da je to puno bolje nego u prvom. Ja sam to i znao, imam laserske oči. Uvijek najbolje za nas ili ništa, poručio je Mrle.

Za to vrijeme Zoran Prodanović Prlja je na press konferenciji svih finalista iz prvog polufinala odgovarao na pitanja novinara, u društvu šefa naše delegacije Tomislava Štengla.

- Uvijek želimo napraviti svijet boljim mjestom za sve. Naša glupa ali vrlo pametna pjesma je antiratna jer smo sigurni da nema pobjednika u ratu. Svi su žrtve, zato zaustavite je*ene ratove svugdje u svijetu. Kako u ratu nema pobjednika, tako na Euroviziji nema gubitnika. Čestitamo svima koji nisu ušli u finale, vi niste gubitnici nego naši prijatelji. Hvala vam svima i bilo nam je drago dijeliti pozornicu s vama, rekao je Prlja i dodao kako su sretni što su nakon punih pest godina doveli Hrvatsku u finale Eurovizije.

- Naravno da smo sretni, pobijedili smo na hrvatskom izboru s velikom potporom glasača. Ponosni smo što nismo razočarali sve Hrvate koji su glasali za nas. Prekrasan je osjećaj ući u finale, hvala svima koji su glasali za nas, rekao je Prlja.

U finalu će Let 3 imati posebnu podršku Poljske i Ukrajine. Stoga Prlja ne sumnja kako će u finalu imati njihove glasove.

- Znamo da imamo puno obožvatelja u Poljskoj i vjerujemo da ćemo i i od njih dobiti glasove iz te zemlje, kao i od Ukrajine. Na tirkiznom tepihu nosio sam kostim u bojama ukrajinske zastave. Ukrajina je lani pobijedila i tužni smo jer ove godine oni nisu domaćini. Imaju našu veliku podršku, zaključio je Prlja.