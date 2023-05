Prepoznajete li je? Slavnu pjevačicu fotkali na plaži, velika promjena izgleda opet šokirala fanove

Poznata američka pjevačica Lana Del Rey (37) ne pojavljuje se često u javnosti u posljednje vrijeme no sada su je fotografi uhvatili na odmoru u Rio De Janeiru, gdje je prvi put održala koncertn nakon četiri godine. Lanu fotkaju na svakom koraku dok se pokušava opustiti u Brazilu, a nove slike s plaže obišle su cijeli svijet.

Foto: Profimedia

Naime, Lana je u posljednje vrijeme tema medija jer se njen izgled potpuno promijenio od početka njene karijere. Kako se Lana ne pojavljuje često u javnosti, mnogi se svaki put iznova iznenade njezinim izgledom. Naime, posljednjih je godina dobila nekoliko kilograma viška, a obožavatelji se ne mogu naviknuti na njezin novi izgled. Mnogi su i uvjereni da se podvrgnula estetskim zahvatima.

"Kako Lana Del Rey izgleda?Bila je na plastičnim operacijama", "Volim njezinu glazbu, ali isto tako moram reći da izgleda stvarno loše posljednje vrijeme", "Lana izgleda kao muppet", samo su neki od komentara korisnika Twittera, no puno njih je isticalo i da pjevačica izgleda prekrasno i s promjenama na tijelu.

Pjevačica Lana Del Rey dugo je izbivala iz javnosti, čak tri godine, no 2021. godine je izdala dva albuma. Međutim, iako je za njih dobila brojne pohvale, nije bila nominirana za Grammyje. Neugodni komentari o njezinoj težini već se odavno šire društvenim mrežama, a posljednji put je "ulovljena" u rujnu u Malibuu s prijateljima.

VEZANI ČLANCI:

Žena koja je nekoć bila na listama najljepših žena svijeta hitom "Video Games" prije jedanaest godina poharala je sve glazbene ljestvice i onda se više manje povukla iz glazbenog svijeta. No, onda je najavila novi album "Chemtrails Over the Country Club" za 2020. godinu, ali planove za izdavanje sedmog studijskog albuma joj je poremetila pandemija koronavirusa. Konačno je izašao 2021. godine u trećem mjesecu, ali su obožavatelji više pričali o njezinom izgledu nego o glazbi. Lana je posljednjih godina dobila nekoliko kilograma viška, a prije dvije godine dosta se pričalo i kako estetskim operacijama napravila promjene na svom licu, ali pjevačica o tome nije nikada javno govorila.

Del Rey je rođena i odrasla u New Yorku gdje je već 2005. započela svoju karijeru skladajući vlastite pjesme koje je izvodila u noćnim klubovima pod pseudonimom Lizzy Grant. Nakon brojnih glazbenih projekata i svog prvog albuma Lana Del Ray A.K.A. Lizzy Grant, svjetsku je slavu postigla kada je 2011. objavila svoj debitantski singl Video Games. Ubrzo nakon toga potpisuje ugovor s diskografskim kućama Interscope Records i Polydor Records te u siječnju 2012. godine objavljuje album Born to Die. Album je postao svjetski hit te s njenim najpopularnijim pjesmama poput Blue Jeans, Born to Die i Video games još i danas uživa titulu jednih od najutjecajnijih albuma desetljeća. 2014. godine objavljuje album Ultraviolence koji je nakon puštanja u prodaju zasjeo na prvo mjesto iTunes ljestvica najprodavanijih albuma u preko 50 zemalja svijeta, a u SAD-u je album u prvom tjednu prodaje zasjeo na prvo mjesto Billboardove Top 200 ljestvice najprodavanijih albuma sa 182 000 prodanih primjeraka. Od 2015. do 2017. objavljuje albume Honeymoon i Lust for Life, a 2019. objavljuje i svoj kritički najcjenjeniji album Norman Fu**ing Rockwell! Njezin sedmi studijski album pod nazivom Chemtrails Over the Country Club izašao je u ožujku 2021. godine.

VIDEO HRT-ova novinarka: 'Stari namještaj ima dušu i eleganciju, zato sam odlučila postati Krama Queen!'