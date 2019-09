Prepoznajete li ga? Zamišljeni mladić sa slike danas je omiljeni TV voditelj

Duško Ćurlić, jedan od omiljenih HRT-ovih voditelja na Facebooku je objavio dvije fotografije sa samih početaka svoje televizijske karijere, stare 30 godina.

Prije 30 i neku godinu, kraj 80-tih... Odgovore niti danas ne znam - napisao je Duško pokraj dvije fotografije na kojima ima zamišljen izraz lica.

Podsjetimo, Duško je počeo na Radiju 101, a krajem 80-ih prvi smo ga put mogli vidjeti na televiziji, u programu Z3. Kako nam je rekao u intervjuu, tada ga je uhvatila televizijska slava.

- Bio sam dugo godina radijski voditelj i odjednom se počeo pojavljivati na malim ekranima. To je valjda bio znak da počnem ljubiti sliku svoju i hodati pola metra iznad zemlje i gledati ljude svisoka. To ide dok ne padneš na “stražnji dio sebe”. Kad se prizemljiš, na tebi je da se ustaneš i kreneš normalnim korakom dalje. Neki to shvate, a neki ne. Ja sam imao sreću da sam to shvatio, ne samo zahvaljujući sebi. Ima nešto i u kućnom odgoju. Imao sam i odlične mentore.