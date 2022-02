Prepoznajete li ga? Mladić na fotografiji jedan je od najomiljenijih domaćih glazbenika

Legenda hrvatske glazbene scene Stjepan Jimmy Stanić nedavno je proslavio 93. roođendan, a na Facebook grupi "Zagreb kakav je bio nekada" objavljena je njegova fotografija iz 1945. godine, kada je imao samo 16 godina. Na njoj nasmiješeni Jimmy u kaputu i sa šeširom na glavi korača Ilicom. Fotografija je dobila više od 2000 lajkova i puno oduševljenih komentara, a jedan ga je korisnik Facebooka usporedio sa Sheldonom Cooperom.

Zanimljivo je da je Stanić rođen u Dubrovniku, otkud mu je otac, koji se s Jimmyjevom mamom i upoznao dok je bio na putu u Zagrebu.

- Mama me zvala Mimi. Ja sam bil najmlađi od nas tri brata. Mama, nakon kaj me rodila, nije mogla govorit petnajst dana. Imal sam pet kila kad sam se rodil. Mama je imala 45 godina… No, dakle, mama me, kao malu mazu, zvala Mimi. Onda je moj stariji brat rekel: kakav Mimi, to je žensko ime? To je vreme kad je bilo popularno ići u kino. Gledali smo kaubojske filmove. Jedan lik se zval Jimmy. Tak sam ja postal Jimmy. A u Beogradu su moje ime pisali: Djimi Stanić - rekao je Stanić u jednom intervjuu.

