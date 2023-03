Preminuo Zlatko Madžar, tužnu vijest objavio HDS: Rastužila nas je vijest o smrti istaknutog člana

U Zagrebu je u 68. godini preminuo glazbeni urednik i novinar Zlatko Madžar. Bio je istaknuti član HDS-a i pamtit ćemo ga po mnogobrojnim radijskim emisijama koje su pratile glazbenu scenu, od kojih se isticala Klasična večer zagrebačkih šišmiša, stoji na stranici Hrvatskog društva skladatelja (HDS). Tužnu vijest potvrdila je Jana Haluza, članica Predsjedništva HDS–a kao predstavnica muzikologa i glazbenih pisaca.

"Jutros nas je rastužila vijest o smrti našeg istaknutog člana iz redova sekcije Muzikologa i glazbenih pisaca, Zlatka Madžara koji je nas je zauvijek napustio jutros u 6:40 u Zagrebu gdje je stigao kao srednjoškolac, nadareni pijanist. Život će ga usmjeriti prema drugim kolegama glazbenicima kojima se iskreno divio. Bio je jedan od najvećih i najiskrenijih ljubitelja i promotora klasične glazbe na ovim prostorima", istaknula je u svom tekstu Haluza.

"Poznat je najviše kao voditelj i urednik legendarne višesatne radijske emisije Klasična noć zagrebačkih šišmiša koja je tijekom desetljeća mijenjala radijske kanale emitiranja. Unikatnu formu razgovora s umjetnicima i uvaženim pojedincima na temu kulture, umjetnosti i filozofije uz glazbu pokrenuo je kao živi noćni nedjeljni glazbeni program Radija 1 (tada u sklopu Radija 101), vidljiv svim noćnim namjernicima pod svjetlom „izloga”današnjeg KIC-a. Dvije godine kasnije emisija seli na Radio Velika Gorica, a od 1995. do 2008. nalazimo je u eteru Obiteljskog radija kao jedine privatne komercijalne radiopostaje koja je kroz njegovu emisiju čak 12 godina nudila klasičnu glazbu. Kad je 2008. vodstvo kanala odlučilo ukinuti emisiju, poznati je germanist i pjesnik, „čovjek istančanog sluha i slijepih očiju”, Sead Muhamedagić, pokrenuo peticiju najvjernijih „Šišmiševih” slušatelja, na koju je spremno reagirao tadašnji urednik Radija Sljeme, Zvonko Šeb. Trenutačno je pronašao prostor u eteru programa koji uređuje u prestižnom terminu subotom navečer. Godine 2012. emisija pronalazi svoje posljednje utočište u eteru Trećeg programa Hrvatskoga radija, kao Klasična večer zagrebačkih Šišmiša vrativši se na nedjeljni termin od 20 sati do ponoći. Posljednji let našeg zagrebačkog Šišmiša bila je emisija emitirana u nedjelju 5. veljače 2023. godine.

Kroz emisiju je provukao sve ključne sudionike, pratitelje i fenomene klasičnog glazbenog života. Pratio je i osluškivao scenu i pomagao mladima; najpoznatiji je primjer njegova inicijativa da mlada Monika Leskovar dobije od Grada Zagreba i Zagrebačke filharmonije na doživotno korištenje vrijedno violončelo talijanskog graditelja Vincenza Postiglionija. Redoviti njegovi gosti bile su veličine naše kulturne sredine kao što su Vlado Habunek, Kosta Spaić, Milko Šparemblek, Zvonimir Berković, Slavko Mihalić, Viktor Žmegač, Nikola Batušić, Nedjeljko Fabrio, Dunja Vejzović i Vlado Gotovac. Razgovor s Vladom Gotovcem iz emisije dok je još išla na Obiteljskome radiju objavio je Cantus d.o.o. na dvostrukom CD-u Između trenutka i vječnosti godine 2000., u povodu prve obljetnice Gotovčeve smrti. Ako nije djelovao u radijskom eteru, Zlatko Madžar organizirao je koncerte klasične glazbe, od kojih su vrlo uspjeli na radiju i televiziji zabilježeni ciklusi u gornjogradskoj Palači Gvozdanović i Hrvatskom glazbenom zavodu (Molto cantabile u organizaciji Koncertne direkcije Zagreb). Jedini je ne-glazbenik koji je dobio plaketu Milka Trnina (2007.) koju inače Hrvatsko društvo glazbenih umjetnika dodjeljuje isključivo pažljivo biranim glazbenicima", stoji u objavi. Obitelj i prijatelji poštivat će pokojnikovu želju pa njegov posljednji ispraćaj neće biti otvoren za javnost.

Od Madžara se na društvenim mrežama oprostio i radijski voditelj Trpimir Vicković Vicko. "Što ti je život...prvo sam se danas prijepodne vratio u mladost objavljujući Mega dance party u Areni Zagreb 09.02.2024. i vidjevši neke drage ljude mi je srce radosnije kucalo u ritmu glazbe za ples...a onda me prijatelj nazvao da bi mi rekao tužnu vijest, da nam je kolega Zlatko Madžar Šišmiš, vrsni poznavatelj klasične glazbe, izgubio bitku s opakom bolešću. I moje srce je iz dura prešlo u mol, iz mazurke zapalo u područje rekvijema...a zbog Zlatka sam u posjedu vrhunskih tonskih zapisa probranih izvođača klasične glazbe... to moraš imati, to je hrana za dušu, čisto savršenstvo, osjetiti ćeš, imaš ti uho...govorio mi je u ponedjeljak u 4 ujutro, kada smo se krajcali na Obiteljskom radiju...Što ti je život...", zaključio je shrvani Vicko.

