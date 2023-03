Stavrosa premještaju iz bolnice: 'Nije mi do ničega uz ovoliku bol, dao bih sto Amerika za jednu stvar'

Prošla su dva mjeseca otkad je popularni glazbenik Jasmin Stavros (68) doznao da ima rak kostiju, a stanje je i dalje nepromijenjeno. Jasmin se i dalje budi s nesnosnim bolovima.

- Posljednjih dana, nakon što sam u zagrebačkoj Vinogradskoj bolnici završio s prvim ciklusom zračenja, čini mi se kao da su bolovi ipak nešto manji. Boli me i dalje, leđa me rasturaju, ali čini mi se da je intenzitet boli ipak nekako slabiji. Je li to zbog zračenja, zbog toga što pijem jake tablete protiv bolova ili zato što sam na bol već oguglao, što je ona postala sastavni dio mene, ja to ne znam kazati - rekao je glazbenik za Jutarnji list i dodao kako još uvijek nije poznato ima li i rak želuca. U posjete mu redovito dolaze supruga Žarka i sin Milo, a Stavros je dodao i kako nema ni apetita.

- Slabo jedem. Nije mi do jela, nije mi do ničega uz ovoliku bol - kaže Stavros koji sutra liječenje nastavlja u KBC Zagreb, na Rebru, gdje se godinama od hidrocefalusa liječio njegov sin Krešo.

- Ja se samo nadam da će kad-tad svanuti dan u kojem ću prospavati noć bez jauka, u kojem ću se probuditi bez boli. Ja sam svjestan da je ljudima jasno da sam bolestan, da ne mogu izaći pred njih, ali dao bi sad ‘sto Amerika‘ da to mogu uraditi - kazao je Stavros koji nam se prošlog tjedna javio iz bolnice.

- Krenulo je sve od čira na dvanaestercu. Onda su me operirali u Karlovcu. Nakon toga su ne pustili kući, međutim počela su me konstantno boljeti leđa. Nisam mogao više ništa. Zatim su me odveli u Vinogradsku, gdje su ustanovili da imam rak kostiju - prepričao je u dahu Stavros koji je već krenuo s terapijom protiv opake dijagnoze.

- Idem na zračenje, ali trenutno ne ide ništa na bolje. Ne znam što će biti ni koja je daljnja faza mog liječenja - rekao je Stavros koji je prije godinu dana počeo osjećati bol u kralježnici, no nije siguran bi li bilo bolje da je odmah otišao u bolnicu.

Opaka bolest pjevača je, nažalost, zatekla unatoč najzdravijem mogućem načinu života. Stavros živi na selu, u miru i skladu s prirodom, poznat je po zdravom životu, umjerenoj prehrani i bavljenju sportom. Od kako je 2008. preselio u mjestašce pored Jastrebarskog, uživa u dugim šetnjama sa suprugom Žarkom i radovima oko kuće. Jedno vrijeme je sa suprugom svaki ponedjeljak odlazio na Japetić. Stavros je tada iz temelja promijenio život, a prije nekoliko godina za IN Magazin je progovorio o tome.

- Moram priznati, bilo je perioda kad sam ja isto uzimao opijate, kad sam uzimao alkohol, moram priznati, da lažem, nema smisla! Onda sam vidio da moji prijatelji umiru kraj mene, ja sam dotakao dno života! Baš sam bio u toj jednoj fazi životnoj i onda sam rekao stop! Više toga nema. U to vrijeme nije bilo pomoći nekih komuna, da ti netko pomogne, tad sam se morao vaditi sam - prisjetio se je Jasmin tada.

VIDEO: Danijela Martinović o vezi s inspektorom: 'Stvarno sam sretna'