Preminuo poznati glumac iz Scorsesejevog hita 'Dobri momcii'

U osamdeset i petoj godini života umro je glumac Frank Adonis. Ime vam iz prve možda nije poznato; no kad čujete „Anthiony Stabile“ odmah bi se sjetili krvoločnog Tonija iz legendarnog filma Martina Scorsesea „Dobri momci“ ili kao Valerijevog tjelohranitelja iz "Ghost Dog: The Way of The Samurai".

Njegova žena Denise, objavila je kako je ovaj kultni glumac umro u srijedu u Las Vegasu. Izjavila je kako je bio bolestan već nekoliko godina, uglavnom je imao problema sa bubrezima zbog kojih je bio na dijalizi, a stanje mu se toliko pogoršalo posljednjih devet dana da je završio na aparatima. Na Božić je odlučila da više ne želi da aparati dišu umjesto njezinog supruga i pritom je rekla:

- Nedostajati će nam. Bio je fantastičan otac i prekrasan suprug. Uvijek je pomagao prijateljima. Velik pisac, velik redatelj i glumac. Bio je moj najbolji prijatelj.

Adonisova karijera u Hollywoodu bilježi čak 40 uloga, a osim po „Goodfellasima“ bio je zapažen u „Razjarenom biku“ i „Casinu“. Pojavio se i u „Wall Streetu“, „True Romansce“ i „Ace Ventura: Pet Detective“.

