Preminuo pjevač Prodigyja

Keith Flint, pjevač grupe The Prodigy, preminuo je u 50. godini. . Uzrok smrti još nije poznat. Kako pišu britanski mediji, pjevač je pronađen mrtav jutros u 8 sati po lokalnom vremenu u svom domu u Essexu. Kako je objavila policija, ne radi se o nasilnoj smrti.

The Prodigy je jedna od najuspješnijih britanskih grupa svih vremena. Svjetsku slavu doživjeli su početkom 90-ih godina, kada su bili pioniri europske rave scene. Singlovi poput "Breathe" i "Firestarter" bili su broj 1 u mnogim europskim zemljama.

Izdali su 6 albuma, a posljednji "The Day Is my Enemy" izašao je 2015. godine.

Grupu The Prodigy gledali smo nekoliko puta u Hrvatskoj - Na InMusicu u Zagrebu nastupili su 2008. godine, šibenskom Terraneu 2013., Zadru 2016., te Sea Staru u Umagu prije dvije godine.