Preminuo Jet Black, bubnjar legendarne rock grupe The Stranglers

Jet Black, bubnjar Stranglersa, preminuo je nakon u dobi od 84 godine, nakon što je posljednjih godina bio narušenog zdravlja, potvrdio je njegov predstavnik.

Glazbenik, čije je pravo ime bilo Brian John Duffy, živio je u svojoj kući na selu u sjevernom Walesu Black je bio jedan od osnivača Stranglersa, koji su osnovani u Guildfordu 1974., a njegov im je stil sviranja pomogao da postignu svoj jedinstveni zvuk – postigavši ​​23 top 40 singla i 19 top 40 albuma, prema službenoj britanskoj ljestvici.

Među hitovima su im "Peaches", "No More Heroes" i "Golden Brown", za koje je bend dobio nagradu Ivor Novello, dok se njihov treći album "Black and White" iz 1978. i danas smatra prvim post-punk albumom.

- Teška srca objavljujemo da je preminuo naš dragi prijatelj, kolega i stariji državnik Jet Black. Jet je umro mirno kod kuće okružen obitelji. Zbogom, objavili su članovi benda na Twitteru.

