Preminula bubnjarska legenda Hal Blaine

Svijet je napustio legendarni bubnjar Hal Blaine u svojoj 90. godini života, a uzrok smrti još je nepoznat. Tužna vijest objavljena je na njegovim službenim stranicama.

Blainea smatraju jednim od najboljih bubnjara svih vremena. Od sviranja s Beach Boysima na “Pet Sounds” i “Good Vibrations” kao i s The Ronettes na “Be My Baby” te dvojcem Simonom & Garfunkelom na "Mrs. Robinson" svoj status legende potvrdio je bezbroj puta.

Bio je član The Wrecking Crewa, skupina elitnih glazbenika iz Los Angelesa.

Hal Blaine, pravim imenom Harold Simon Belsky, rođen je 5. veljače, 1929. godine. Dugogodišnji glazbeni rad urezao je njegov značaj na sceni sviravši na čak 35.000 pjesama, 150 top deset hitova i 40 hitova na glazbenom broju 1 koji su se vrtili petnaest godina! Član Hall of Famea postao je 2000. godine.

Od njega se na društvenim mrežama opraštaju brojni kolege i prijatelji.

I’m so sad, I don’t know what to say. Hal Blaine was such a great musician and friend that I can’t put it into words. Hal taught me a lot, and he had so much to do with our success - he was the greatest drummer ever. We also laughed an awful lot. Love, Brian pic.twitter.com/vLOX3RIKc6