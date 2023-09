Poznatu manekenku kritizirali zbog njezine nove linije odjeće, ona odgovorila: 'Ja sam inicijator promjena'

Slavna manekenka Naomi Campbell (53) pojavila na Tjednu mode u New Yorku i to u dugoj haljini modnog brenda Pretty Little Thing. Radi se o komadu iz kolekcije koju je modni brend ostvario u suradnji s njom na inicijativu vlasnika i osnivača Umara Kamanija.

- Učinite svijet svojom modnom pistom uz našu novu kolekciju koju je dizajnirala legendarna Naomi Campbell. Kolekcija inspirirana Naominim stilom iz devedesetih donosi statement komade koje će vašu garderobu podići na novu razinu - stoji između ostalog u najavi kolekcije koja je puštena u prodaju.

No, ova modna kolekcija privukla je i brojne kritičare. Oni tvrde da ova modna kolekcija promovira brzu modu, piše Daily Mail. To se kosi nastojanju modne industrije da postigne održivost.

Na kritike je odgovorila i Naomi. Rekla je da na sebe gleda kao na inicijatora promjena te da misli kako će s tim modelima i običnim ljudima priuštiti dašak visoke mode, ali i pomoći mladim dizajnerima.

- Znam da je to brza moda i da ljudi takve stvari kritiziraju. Ne poričem to. Ali smatrala sam da je ovo sjajan način da se utječe na promjene u industriji tako da dizajneri u usponu budu prepoznati i vidljiviji na globalnoj platformi - rekla je Naomi.

Podsjetimo, Naomi je u lipnju postala mama dječaka, a sretnu vijest podijelila je na društvenim mrežama te dodala da 'nikada nije kasno postati majka'.

- Dušo moja mala, znaj da si cijenjena bez mjere i okružena ljubavlju od trenutka kada si nas počastila svojom prisutnošću - napisala je Naomi uz fotografiju prinove.

- Pravi dar od Boga, blagoslovljen! Dobrodošao dječače. Nikada nije kasno postati majka - dodala je.

U svibnju 2021. godine dobila je kćerkicu, svoje prvo dijete. Tad je rekla da je vrlo malo ljudi iz njezinog kruga prijatelja i članova obitelji znalo da planira postati mama.

Strani mediji nagađaju da je Naomi koristila surogat majku za oba djeteta, iako ona to nikad nije potvrdila. Drugi su nagađali i da je slavna ljepotica usvojila djevojčicu, no ona je prošle godine demantirala to i rekla kako je to njezina kći, te da je tek šačica ljudi znala da je ona trudna. Manekenka svoju privatnost inače čuva dalje od očiju javnosti.

