Glumica je glasila za jedno od najljepših lica Hollywooda, a danas nakon estetskih korekcija izgleda drugačije

Holivudska glumica Denise Richards (52) dugo je bila jednom od najljepših holivudskih glumica, no ni ona nije mogla reći 'ne' estetskim korekcijama. Danas zbog svega izgleda drugačije, a to su uhvatili i paparazzi.

Naime, Denise je snimljena na večeri s prijateljicom, a njezino lice bez dorada i Photoshopa pokazalo je ono o čemu se već dugo piše. Iako je oduvijek krase prekrasne crte lice i prirodna ljepota, Denise je danas samo sjena onoga zbog čega su je hvalili.

Foto: Profimedia

Glumičin privatni život dugo je budio zanimanje media, a pogotovo nakon udaje za glumca Charlieja Sheena s kojim je provela četiri godine, od 2002. do 2006. godine. Par je zajedno dobio dvije kćeri: Sami i Lolu, a njihov je razvod bio toliko mučan da je Richards u jednom trenutku zatražila zabranu prilaska za Sheena. Sudski su se borili i za skrbništvo nad kćerima.

No, nakon njihovog burnog razvoda, medijske stupce počela je puniti i njihova kćer Sami (19) i to tako što je objavila da će se baviti pornografijom. Uz to izjavila je da će se prije prvog angažmana podvrgnuti operaciji povećanja grudi, a dodala je i da su njezini roditelji odlučili podržati njezinu odluku.

Sami je prošle godina otkrila da je napravila svoj profil na stranici za odrasle, Only Fans, a ta se vijest nimalo nije svidjela njezinom ocu koji je kazao kako onda to ne bi radila da je pod njegovim krovom.

Nakon toga Sam je pratiteljima otkrila i da će s njom na tome raditi i majka.

VEZANI ČLANCI

- Kao što znate, uskoro ću snimati sa svojom majkom. Ako se javiš, pobrinut ću se da ti pošaljem poseban i slatki video nas obje - napisala je Sam na Only Fansu. Obožavatelji su se zgrozili time.

- Imam dvije kćeri i smatram da je ovo vrlo uznemirujuće. Volim svoje djevojke, ali ovo je toliko odvratno - bio je jedan od komentara na društvenim mrežama.

- Tko to, dovraga, radi sa svojim djetetom? To je krajnje neprimjereno - napisao je drugi korisnik.

VIDEO: Sergej Trifunović ponovno izvrijeđao splitske policajce: Zabranjen mu je ulazak u EU i još tri zemlje