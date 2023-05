Poznato je na kojem je mjestu Hrvatska bila u prvom polufinalu, Srbi jedva ušli u finale

Noćas su objavljeni rezultati glasovanja u polufinalima Eurovizije. Let 3 su s pjesmom "Mama ŠČ!" nastupili u prvom polufinalu i zauzeli osmo mjesto od 15 država. Inače, u polufinalu je glasovala samo publika, a ukupno smo dobili 76 bodova. Srbija nam je dala 12, Njemačka 10, Latvija 7, Finska 6, po 5 bodova dali su Irska, Izrael, Italija, Švicarska i Švedska. 4 boda dobili smo od Češke i Norveške, 3 od ostatka svijeta i Moldavije i 2 boda od Nizozemske. Jedine zemlje koje u prvom polufinalu nisu glasovale za nas su Portugal, Azerbajdžan i Malta.

Najviše bodova u prvom polufinalu skupila je Finska - 177, Švedska je imala 135, Izrael 127, Češka 110 i Moldavija 109. Zanimljivo je da je na desetom mjestu kao posljednja ušla Srbija koja je imala 37 bodova, samo 3 od 11. Latvije.

Foto: eurovisionworld

Podsjetimo, švedska predstavnica Loreen pobijedila je s pjesmom 'Tattoo'. Osvojila je ukupno 583 boda te potvrdila predviđanja eurovizijskih kladionica. Na drugom mjestu se našla Finska s 526 bodova te najviše glasova publike od čega čak 376 bodova publike, a na trećem Izrael. Hrvatski predstavnici Let 3 osvojili su 13. mjesto i ukupno 123 boda. Letovci su od žirija dobili 11 bodove te od publike čak 112.

Dan nakon finala obožavatelji ovog natjecanja komentirali su nastupe te dijelili svoje dojmove, a najviše se lome koplja oko izbora pobjednika te dodjele bodova. Jedna od gorućih tema među gledateljima jest i treba li natjecanje i dalje imati i dio u kojem svoje bodove daju članovi stručnih žirija te dio gdje glasuje publika. O broju bodova i razlici koju su neki izvođači dobili od nekih država, ali i ukupno, govorit će se još danima.

Jedna od takvih tema jest povedena i na TikToku gdje je jedna korisnica izvukla sve podatke o zemljama čiji su se bodovi najviše razlikovali kada je u pitanju usporedba bodova žirija i publike. U kratkom videu koji je objavila istaknula je kako je Finska na prvom mjestu kada je u pitanju razlika glasova i publike i žirija.

Naime, od publike je Kaarija dobio 376 glasova, a od žirija samo 150. Inače finski predstavnik, za kojeg pobornici glasova publike govore da je trebao pobijediti, imao je najviše glasova publike, a u ukupnom poretku je njegova pjesma 'Cha cha cha' bila druga iako je bilo 226 bodova razlike.

Na drugom mjestu se našla predstavnica Norveške Alessandra Mele koja je za svoju pjesmu "Queen of Kings" dobila 52 dva boda od žirija te 216 od publike. Razlika jest 164 boda. Norveška je u ukupnom poretku bila peta, a njezina pjesma je postala popularna među mladima na TikToku.

Treće mjesto pripalo je Ukrajini čiji su predstavnici Tvorchi s pjesmom 'Heart of steel' od žirija dobili 54 boda, dok su od publike dobili njih 189. Razlika u bodovima je 135.

Posljednji na popisu našli su se hrvatski predstavnici Let 3 i "Mama ŠČ", koji kako je već poznato su osvojili 11 bodova žirija i to 3 od Portugala i 8 od Srbije i 112 bodova od publike. Razlika njihovih bodova je 101.

Na ovom TikTok profilu istaknuli su i četiri pjesme, pak, koje je žiri nagradio s puno više bodova nego publika. Prva na tom popisu jest Estonija koja je od žirija dobila 146 bodva, a od publike samo 22. S 124 boda razlike, čini se kako se pjesma 'Bridges' pjevačice Alike nije jednako svidjela publici koliko i žirijima.

Na drugom mjestu našla se Australija čiji je bend Voyager od žirija dobio 130 bodova, a od publike samo 21. Radi se o razlici od 109 bodova za pjesmu 'Promise' koja je na kraju bila na devetom mjestu.

Austrijanke Teya i Salena od žirija su za svoju pjesmu 'Who The Hell Is Edgar?' od žirija dobile 104 boda, a od publike samo 16. Radi se o razlici od 88 bodova.

Tu je i Španjolska koja je od žirija dobila 90 bodova, a od publike samo 5. Španjolska predstavnica bila je Blanca Paloma s pjesmom 'Eaea'.

