Poznati glumac izašao iz ormara i otkrio da je zaručen već deset godina: 'Svoju sam seksulanost kasno otkrio'

Indijsko-američki glumac Kal Penn (44) prvi je puta progovorio o svojoj seksualnosti. Glumac je tako u intervju za magazin People otkrio da je zaručen sa svojim partnerom Joshom više od desetljeća. „Svoju sam seksualnost otkrio relativno kasno u usporedbi s drugima“, rekao je dok je promovirao svoju novu knjigu memoara 'You can't be serious'. „Ne postoji vremenski okvir za te stvari. Ljudi to shvaćaju u različitim trenucima u životu, pa mi je drago da jesam kad jesam“, objasnio je glumac.

Rekao je da je ovu vijest prvo podijelio s roditeljima i bliskim prijateljima te je dodao da se osjeća jako sretnim što ga podržavaju. „Znam da zvuči smiješno, ali stvarno je tako: kada sam već rekao svojim roditeljima iz Indije i južnoazijskom društvu da namjeravam kao glumac zarađivati za život, svi razgovori koji slijede su laki“, našalio se Penn. Glumac je opisao i njihovu reakciju. Rekao je da su samo rekli 'dobro' te da je tada osjećao veliku podršku s njihove strane. „Znam da svi imaju različita iskustva s izlaskom iz ormara i zato me ovo jako veseli“, objasnio je.

Glumac je otkrio i da su partner i on još uvijek u fazi planiranja vjenčanja te da bi on htio imati tradicionalno indijsko vjenčanje. S druge strane, njegov partner pak želi palo vjenčanje na kojemu će biti samo njihove obitelji.

Inače, glumac je domaćoj publici najpoznatiji po ulozi liječnika Lawrencea Kutnera u seriji 'Dr. House', a istaknuo se i ulogom Kumara Patela u filmovima 'Harold & Kumar'. Dodajmo još da je Penn bio i voditelj ureda za odnose s javnošću predsjednika Obame.

VIDEO Večernjakova desetka: Sanja Doležal otkrila je li joj draža 'Košulja plava' ili 'Za dobra stara vremena'