Poznati chef koji je pobjegao iz sjemeništa danas uživa s obitelji: Objavio fotke sinčića

Naš poznati chef i član žirija popularnog showa "Masterchef", Stjepan Vukadin - Vuki (30), oduševio je svoje pratitelje na društvenoj mreži Instagram s nizom prekrasnih fotografija sa sinom Gabrielom i suprugom Katarinom. - Iskoristi dan, izađi van. Obitelj. - napisao je chef Vukadin na Instagramu. Naime, predivna obitelj pozirala je na jednoj trogirskoj plaži te je Vuki pratiteljima pokazao kako provode lijep i sunčani dan. Objava je ubrzo postala popularna, a komentari su se samo nizali: 'Koliko samo lipote i ljubavi u jednom danu', ' Mali chef', 'Najveće je blago to što držite u rukama...', 'A daj!!! Ne možete biti tako prezgodni! Ma naravno da možete i jeste! Fotografije su top', 'Divni mama i sin, predivne slike', samo su neki od brojnih komentara oduševljenih pratitelja.

Inače, sa suprugom Katarinom ovaj kuhar rijetko objavljuje zajedničke fotografije i lijepe trenutke, ali zato često voli dijeliti fotografije njihova sinčića Gabrijela, kojeg, očito je, njegovi pratitelji jednostavno obožavaju. Ranije je odveo sina u svoj Il Ponte, restoran koji vodi u Trogiru, ali nisu išli na ručak, već u kuhinju. - Najslađi pomoćnik u kuhinji… Ma što pomoćnik, chef! – pohvalio se Vuki ispod objave iz kuhinje.

VEZANI ČLANCI:

Podsjetimo, Stjepan se 2019. godine vjenčao s Katarinom s kojom ima sina Gabriela. Njihova ljubavna priča je povezana s kuhinjom, jer ga je upravo ta strast prema kuhanju dovela do Katarine koju je, igrom slučaja, upoznao dok su oboje radili u istom restoranu. Stjepan je tada bio šef kuhinje, a Katarina je radila u računovodstvu. No, život ga je zamalo odveo na sasvim drugačiji put. Kuhanje mu nije oduvijek bilo prvi izbor. Kao dječak je odlučio postati svećenik i s 14 godina je ušao u sjemenište. Međutim, nakon nekog vremena, ljubav prema kuhanju je ipak prevladala. Ubrzo je napustio sjemenište i upisao srednju kuharsku školu u Šibeniku kako bi se educirao i usavršio svoje vještine u kuhinji. Danas je jedan od najboljih kuhara u Hrvatskoj, poznat po svom kreativnom pristupu kulinarstvu i izvrsnim jelima koja priprema. Uz to, kao član žirija popularne emisije Masterchef, postao je prepoznatljivo lice hrvatske kulinarske scene.

Demonstracija podešavanja smjera zraka na klima uređaju novog tipa.