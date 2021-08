Poznate dame na plaži: Naglasile su da prate svjetske trendove, ali i koliko rade na savršeno isklesanim tijelima

Jednodijelni, trokutići, trakice ili tange samo su neki od oblika kupaćih kostima koje su ove godine za odlazak na plažu odabrale poznate Hrvatice. Iako je ranijih godina jedna od najpopularnijih badića bio onaj marke Fendi na kojem se jasno vidjelo koji je brend, ove godine mnoge biraju puno jednostavnije i manje upadljive kombinacije koje svejedno naglašavaju njihove odlične figure. Neke zvijezde u badiće su uskočile brzo nakon poroda, a neke se i na plaži skidaju nekoliko kilograma nakupljenih zbog stresa prouzrokovanim potresima i pandemijama.

Neke domaće ljepotice, kao što su pjevačica Žanamari Perčić ili jedna od najvatrenijih navijačica Ivana Knoll, imaju i svoje linije kupaćih kostima koje nerijetko promoviraju. Pjevačica i spisateljica Nives Celzijus jedna je od najaktivnijih među estradnim zvijezdama koje objavljuju fotografije na kojima su u badićima. Nives rado pokazuje svoje obline, a iako je gotovo svakodnevno aktivna na društvenim mrežama, čini se da je ovo ljeto uzela zalet pa objavljuje fotke u raznim zavodljivim odjevnim kombinacijama i pozicijama.

No Nives je ove godine snimljena na plaži iz nezgodnog kuta pa su mnogi bili uvjereni da fotke koje objavljuje na Instagramu previše fotošopira. Celzijus je doskočila tom problemu pa sada sama objavljuje fotografija koje su neobrađene, ali i na kojima ne izgleda baš najbolje. To joj ipak nije uništilo ljetovanje ni samopouzdanje pa i dalje uživa na ljetovanju u Šibeniku i okolici. Osim Nives, na Jadranu uživa i bivša urednica i voditeljica emisije “Povjereno”, Ivana Paradžiković. Ivana je nedavno dala otkaz na Novoj TV i sada koristi svaki slobodan dan odmarajući se u pripremi za nove poslovne pobjede koje je čekaju s početkom jeseni. Profil na Instagramu za javnost je otvorila nedavno, a obožavatelji su presretni što omiljeno televizijsko lice mogu vidjeti u malo opuštenijoj atmosferi. Ivana se odmara na Dugom otoku, gdje se kupa i druži s obitelji i psom Titom, koji, kako je otkrila, ne zna plivati. Voditeljica Antonija Blaće na Instagramu je, osim zgodnog dvodijelnog badića s cvjetićima, poželjela pokazati i novu liniju. Naime, Blaće je predano radila na svome izgledu. U nedavnom intervju nam je Antonija objasnila u čemu ljudi najviše griješe u želji da se riješe viška kilograma: “Zabluda je ‘sve mi se prima’. Ljudi obično odustaju ili prekidaju program iz jednostavnog razloga – prerestriktivna dijeta, premali unos kalorija, nemogućnost usklađivanje dijete i normalnog života.” Za sve koji muku muče s onih posljednjih pet kilograma koji nikako da “odu” Antonija ima zlatno pravilo. “Ne izbacujte namirnice! Radije ih pametno planirajte!” objasnila je Blaće. Svoje atribute rado pokazuje i influencerica Sonja Kovač, koja ove godine ljetovanje provodi u Hrvatskoj, za razliku od nekih ranijih godina kada je putovala po svijetu. Kovač je ljetos posjetila Tučepe, Brela, Omiš, Split i Rabac, a čini se da je se stvarno dojmio park prirode Biokovo, gdje je romantično pozirala s dečkom Goranom, inače profesionalnim pokerašem. Sonja je na plažu išla u badićima svih boja i oblika, no čini se da joj se najviše sviđaju dvodijelni, koji izgledaju kao zastori na prozorima.

Foto: instagram

Naša najpoznatija plus size manekenka Lucija Lugomer, za razliku od drugih poznatih, nije htjela otkriti gdje točno provodi godišnji odmor na koji je otišla sa suprugom i bebom. Svejedno, Lugomer objavljuje puno fotografija na kojima se vidi kako provodi vrijeme na plaži. Lucija promovira ljubav prema vlastitom tijelu bez obzira na mane i standarde ljepote koje su ženama godinama nametali modni časopisi pa shodno tome i objavljuje fotografije i na kojima ne izgleda potpuno savršeno. Bez rezerve pozira u dvodijelnim badićima, no ponekad bira i jednodijelne: – Tijelo zbog kojeg ste nesigurni je nečije idealno tijelo – piše Lugomer uz fotku na kojoj pozira u takvom badiću s printom leoparda. Nedavno je podijelila je i fotografiju na kojoj je pozirala u kratkim sportskim hlačama i majici, a na fotografiji je napisala svoje mjere. U opisu je istaknula da je saznala da joj je broj četiri sretan broj, referirajući se na to da sve njezine veličine počinju tim brojem. “Ljeto nam je stiglo, a s njim naše fizičke nesigurnosti dolaze još vise do izražaja (i nama samima). Tko ih nema? Pih! Depiliraj se od glave do pete, ne budi bijele puti, to je užas, ispeglaj noge, ma i ruke, ma i lice i trbuh i sve! Sveee! Lakiraj noge, oboji kosu, našminkaj se za plažu, šišaj vrhove prije mora, uzmi 1001. kremu za plažu (jer sve ti [ne]trebaju), ručnik je spas – ručnik je spas. Žene! Dosta! Ova godina nas je naučila toliko toga, i mene osobno, pa hajmo uživati. Ajmo se ohrabriti. Ajmo si dijeliti komplimente. Ajmo se smijati. Ajmo živjeti. Prigrlimo se(be), bodrimo jedna drugu. Ajmo pričati o stvarima koje nas opuštaju i o kojima želimo pričati kada se vratimo s mora u svakodnevicu nakon ljeta. Ovo ljeto skakat ću na glavu, na bombu, na noge i raditi salto. Ovo ljeto bit ću i crna i bijela – koga briga! Ovoga ljeta želim stvarati uspomene a ne misliti o mišljenjima drugih”, poručila je Lucija koja se nada da će ove godine više graditi uspomene, a manje razmišljati o kompleksima.

Novinarka Fani Stipković Hrvatica je sa španjolskom adresom te slovi za jednu od najljepših u Europi. Ove godine ponovno se vratila provesti nekoliko ljetnih dana u Hrvatskoj. Lijepo se odmorila i na Instagramu pokazala da joj ne treba ni trunka šminke, a pratiteljima je dala inspiraciju za kombiniranje badića – naime, odjenula je dvodijelni badić kojem je gornji dio bio žuti, a donji zeleni. Usto je pozirala i u badiću pariškoplave boje koji joj odlično pristaje uz boju puti. I Vanja Horvat, bivša supruga Zorana Mamića, ljeto provodi u Hrvatskoj, a kao i svake godine, pratitelje iznenađuje svojim izgledom. Zgodna baka, poduzetnica i stomatologinja pozirala je na pramcu jahte u crno-bijelom badiću zanimljivog kroja i upijala zrake sunca, a slika je privukla puno pažnje poznatih dama koje su joj masovno ostavljale komplimente na račun izgleda. Dio godišnjeg odmora na našoj obali provodi i pjevačica Severina, koja se, kada nema koncerata, sunča i druži s prijateljima, a vozi i jet-ski te daska. Pjevačica ovo ljeto često nosi jednodijelne badiće, a sve outfite upotpunjava zanimljivim modelima naočala. Ekonomistica Tia Mamić uživa na ljetovanju, a idiličnim fotografijama u posljednje vrijeme sve se češće hvali na svom Instagramu.

Foto: instagram

Supruga sportskog menadžera Marija Mamića pratiteljima je otkrila da se trenutačno odmara u poznatom rovinjskom hotelu. Obožavatelje je počastila fotografijom svog preplanulog tijela u badiću na bazenu, a pohvalila se i novom poslovnom suradnjom. Ecija Ivušić godišnji provodi s novi dečkom Goranom Beloševićem. Kao što je činila i pošle godine, bivša voditeljica gotovo svakodnevno objavljuje senzualne fotografije u badićima, a najčešće bira dvodijelne, slične modele koje nosi i influencerica Sonja Kovač. Trenutačno je na Palmižani, gdje uživa u čistom moru i ljubavi. Naime, Tia i njezina prijateljica Lada Mitrašinović stoje iza kozmetičkog brenda Bela Glow, čiji se proizvodi odnedavno mogu nabaviti i u jednom od naših najekskluzivnijih hotela na Jadranu – hotelu Grand Park. Tia obožava modu pa nije čudno ni da njezin izbor kupaćih kostima ponekad izazove buru reakcija i pitanja “gdje si to kupila”. Poduzetnica je suzdržana kada je riječ o medijima, rijetko odgovara i na komentare, a izborom odjeće često se izdvaja iz mase.

