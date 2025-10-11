Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 167
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SANKCIJE SRBIJI
#HALID BEŠLIĆ
#PLANINARI
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#MALOLJETNIČKO NASILJE
Poslušaj
Prijavi grešku
Amy Schumer

Poznata glumica sve je iznenadila gubitkom kilograma: Uzimala sam Ozempic, nisam imala energije i povraćala sam

Foto: Instagram
1/5
VL
Autor
Vecernji.hr
11.10.2025.
u 20:50

Zvijezda filma "I Feel Pretty" na fotografiji je pokazala svoje vitke noge u kratkoj, crnoj Miu Miu haljini tijekom izlaska s prijateljicama Jillian Bell i Alex Saks u Las Vegasu

Glumica i komičarka Amy Schumer na Instagramu je podijelila fotografiju na kojoj je pozirala s prijateljicama i sve je iznenadila svojom vitkom linijom. Zvijezda filma "I Feel Pretty" na fotografiji je pokazala svoje vitke noge u kratkoj, crnoj Miu Miu haljini tijekom izlaska s prijateljicama Jillian Bell i Alex Saks u Las Vegasu. Njezini pratitelji udijelili su joj brojne komplimente i pohvalili su njezinu fit figuru.  Amy je tijekom godina bila iskrena o svom putu mršavljenja, uključujući i svoje iskustvo s Ozempicom, lijekom za dijabetes tipa 2 koji neke poznate osobe uzimaju kako bi smršavile zbog njegovih svojstava smanjenja apetita. Ali 44-godišnjakinju je korištenje ovog lijeka prikovalo za krevet.

- Povraćala sam. Smanjivala sam se, ali nisam imala energije. Ležala sam u krevetu i nisam mogla ustati. Sin bi došao do mene i pitao me hoću li se s njim igrati lovice, a ja sam ga odbila jer se nisam mogla pokrenuti - podijelila je Amy tijekom gostovanja u emisiji Howard Stern Show u siječnju ove godine. Rekla je kako joj je dok je uzimala lijek, najteže bilo što nije imala energije za igru sa svojim 6-godišnjim sinom Geneom kojeg je dobila u braku sa suprugom Chrisom Fisherom.  Iako nema ništa protiv onih koji su vidjeli povoljne rezultate s Ozempicom, ne odobrava ljude koji lažu o njegovoj upotrebi.

- Svi su lagali govoreći: 'Oh, manje porcije jedem, zato sam mršavija' U tom trenutku poželim im reći da začepe jer su očito na Ozempicu ili nečemu sličnom. Budite iskreni s ljudima. Kad sam se podvrgnula liposukciji, rekla sam da se podvrgnula liposukciji - rekla je nedavno gostujući u jednoj televizijskoj emisiji. Ispričala je i kako je koristila Mounjaro, a riječ je injekcijskom lijeku koji se propisuje osobama s dijabetesom tipa 2 i problemima s prekomjernom težinom. - Mounjaro je bio odličan. Osiguranje pokriva troškove ovog lijeka ako pacijent ima dijabetes ili se bori s prekomjernom težinom - ispričala je i otkrila kako je uz pomoć ovih lijekova izgubila 13 kilograma. 

Ključne riječi
showbiz mršavljenje Ozempic Amy Schumer

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Zagreb: Poznati igrali poker za malog Juricu Lukaša
SJEĆATE LI SE NJE?

Domaća ljepotica na modnu pistu stala je s 14, bavila se glumom, pa se povukla: Evo gdje je sad

Manekenstvom se počela baviti sa samo 14 godina, a nešto kasnije se odlučila okušati i u glumačkim vodama pa se tako pojavila u filmu 'Majka asfalta', telenoveli 'Sve će biti dobro' te i u reality showu 'Farma'. No odjednom se njezin život promijenio i to kada se zaljubila u poduzetnika Vuka Bellu koji ju je zaprosio nakon dvije godine veze i nakon čega se ona povukla sa scene.

Učitaj još