Poznata glumica sve je iznenadila gubitkom kilograma: Uzimala sam Ozempic, nisam imala energije i povraćala sam

Glumica i komičarka Amy Schumer na Instagramu je podijelila fotografiju na kojoj je pozirala s prijateljicama i sve je iznenadila svojom vitkom linijom. Zvijezda filma "I Feel Pretty" na fotografiji je pokazala svoje vitke noge u kratkoj, crnoj Miu Miu haljini tijekom izlaska s prijateljicama Jillian Bell i Alex Saks u Las Vegasu. Njezini pratitelji udijelili su joj brojne komplimente i pohvalili su njezinu fit figuru. Amy je tijekom godina bila iskrena o svom putu mršavljenja, uključujući i svoje iskustvo s Ozempicom, lijekom za dijabetes tipa 2 koji neke poznate osobe uzimaju kako bi smršavile zbog njegovih svojstava smanjenja apetita. Ali 44-godišnjakinju je korištenje ovog lijeka prikovalo za krevet.

- Povraćala sam. Smanjivala sam se, ali nisam imala energije. Ležala sam u krevetu i nisam mogla ustati. Sin bi došao do mene i pitao me hoću li se s njim igrati lovice, a ja sam ga odbila jer se nisam mogla pokrenuti - podijelila je Amy tijekom gostovanja u emisiji Howard Stern Show u siječnju ove godine. Rekla je kako joj je dok je uzimala lijek, najteže bilo što nije imala energije za igru sa svojim 6-godišnjim sinom Geneom kojeg je dobila u braku sa suprugom Chrisom Fisherom. Iako nema ništa protiv onih koji su vidjeli povoljne rezultate s Ozempicom, ne odobrava ljude koji lažu o njegovoj upotrebi.

- Svi su lagali govoreći: 'Oh, manje porcije jedem, zato sam mršavija' U tom trenutku poželim im reći da začepe jer su očito na Ozempicu ili nečemu sličnom. Budite iskreni s ljudima. Kad sam se podvrgnula liposukciji, rekla sam da se podvrgnula liposukciji - rekla je nedavno gostujući u jednoj televizijskoj emisiji. Ispričala je i kako je koristila Mounjaro, a riječ je injekcijskom lijeku koji se propisuje osobama s dijabetesom tipa 2 i problemima s prekomjernom težinom. - Mounjaro je bio odličan. Osiguranje pokriva troškove ovog lijeka ako pacijent ima dijabetes ili se bori s prekomjernom težinom - ispričala je i otkrila kako je uz pomoć ovih lijekova izgubila 13 kilograma.