Poznat iznos koji će Buba Corelli morati platiti da izbjegne zatvorsku kaznu

Buba Corelli (Amar Hodžić) proglašen je krivim zbog neovlaštene proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga, javili su jučer bosanski mediji, a umjesto zatvorskih rešetaka poznati glazbenik mogao bi samo platiti novčanu kaznu.

Kako saznaje Blic, od kantonalnog suda u Sarajevu, Buba ima pravo na žalbu u roku od 15 dana, a kontaktirali su i njegovog odvjetnika, Zlatka Ibrišimovića.

- Točno je, ali ta žalba neće biti iskorištena zato što je zaključen sporazum o priznanju krivnje. To je predmet koji je od 2014/2015. godine, to je star predmet - rekao je odvjetnik i potvrdio da će u tu kaznu biti uračunato osam mjeseci koje je pjevač proveo u pritvoru. - Tako je. To se uračunava u izrečenu kaznu i preostaju ta četiri mjeseca. Prema našem Krivičnom pravu, postoji mogućnost da osobe koje su osuđene do godinu dana isplate kaznu. Ja pretpostavljam da će ta mogućnost biti iskorištena. Ne znam koliko je točan iznos. Kod nas je dan 100 maraka, oko 50 eura - objasnio je Ibrišimović.

Za četiri mjeseca, odnosno 122 dana taj iznos bio bi 6,238 eura, odnosno oko 46.200 kuna. Reakcije na novčanu kaznu mnogi nisu dobro primili jer popularni pjevač ovu svotu novaca navodno dobije samo za jedan nastup i smatraju da to nije fer. Odvjetnik je također priznao kako se još nije čuo s Hodžićem. - Nisam se čuo s njim nekoliko dana. Ne znam koji je njegov komentar i stav o ovoj priči - pojasnio je.

Hodžić i Almir Bozalija osuđeni su na jednu godinu zatvora. Optuženi su da su od prosinca 2014. do lipnja 2016. godine nabavljali i prodavali hašiš, kanabis i amfetamin na području Kantona Sarajevo koji su čuvali na različitim lokacijama – stanovima, poslovnim prostorima, kućama i automobilima. Dalje su to prepakiravali za prodaju na ulicama. Buba Corelli u pritvoru je bio 8 mjeseci, od lipnja 2015. do veljače 2016. godine, dok je Bozalija izašao mjesec dana prije, u siječnju 2016. godine.