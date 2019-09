Povratak Zagreb Jazz Festivala jedan je od kulturnih vrhunaca sezone

Osam prestižnih inozemnih gostovanja u samo mjesec i pol pothvat je koji se mora nazvati respektabilnim – još nikad nitko nije pokušao održati dva jazz festivala u ovako kratkom vremenskom razmaku. Kad su prestala dva velika jazz festivala u Zagrebu koja je desetak godina organizirao Dražen Kokanović – nakon Boška Petrovića vjerojatno najagilniji domaći promotor jazza – ne samo poklonici dobre glazbe već čitava kulturna sredina ostala je bez ključnih večeri koje su u tih desetak godine dovele u Zagreb megazvijezde jazza i neke od titana svjetske kulture 20. i 21. stoljeća.

Doista, dvijetisućite su započele sjajno, i mada nisu daleko, možemo se osjećati nostalgično prema tim vrhuncima jazz gostovanja. Toliko su važni bili Zagreb Jazz Festival i ženska Jazzarela. Danas, kad su svima puna usta političke korektnosti u odnosu prema ženama, te plakatnog lovljenja bodova s “kvotama” žena u raznim političkim prilikama i društvenim događanjima, valja podsjetiti da je Zagreb imao svoj ženski jazz festival u vrijeme dok se o tome nije vodilo računa.

Povratak “Džezaja”

U međuvremenu nas je u mnogo toga uzela “tamna strana”, ali se ove jeseni može proglasiti povratak ne “Džedaja”, nego “Džezaja”, sa Zagreb Jazz Festivalom. Ista meta, isto odstojanje, a i isti organizator, Dražen Kokanović, čija je zaljubljenost u jazz osigurač koji ne može “izbaciti”, kao što niti ovakav festival ne može podbaciti. Jednostavno radi toga jer se Kokanovićeva izvorna namjera odavno pokazala neuništivom; kao čovjek koji ne voli letjeti avionom, shvatio je da mora k sebi, tj. k nama u Zagreb ili Hrvatsku, dovesti “sav taj jazz” i glazbenike koje želi vidjeti na koncertu.

Putem nije udovoljio samo sebi, nego napravio golemu korist čitavoj kulturnoj sceni koju je kao malo tko kod nas proveo terenom najkvalitetnijeg klasičnog i suvremenog jazza. U međuvremenu će se održati i 2. Backstage Live festival u Puli, kamo se Kokanović sa svojim projektom prebacio nakon, srećom privremenog, odlaska iz Zagreba.

Svi oni koji vole prvoklasnu, uzbudljivu glazbu moći će ovog listopada i studenoga putovati između Zagreba i Pule, pri čemu će im i skupa cestarina biti podnošljivija znamo li za koncerte koji su najavljeni. 2. Backstage Live održava se u intimnom prostoru Istarskog narodnog kazališta, gdje su već godinama održavani jazz koncerti koji nisu bili dio ljetne Kokanovićeve ponude u Rovinju. Festival 21. rujna otvara “novi afrički jazz” američke pjevačice Somi koju nazivaju modernom Miriam Makeba, a njezinu scensku pojavu uspoređuju i s onom Nine Simone i Dianne Reeves. Nakon nje na isto mjesto dolaze Charlie Hunter i Lucy Woodward (5.10.), Mingus Big Band (29.10.), te Jason Moran & Bandwagon (12.11.)

Povratnički festival

Odmah nakon toga u povezanom rasporedu započinje povratnički Zagreb Jazz Festival s četiri premijerna nastupa, tri u dvorani zagrebačke Muzičke akademije, a prvi, Bassekou Kouyate (17.11.), u Tvornici kulture. Slijede Vijay Iyer & Wadada Leo Smith (22.11.), Aaron Dhiel Trio (24.11.) i Omer Avital (25.11.).

O kakvim glazbenicima govorimo, potvrđuje s kim su sve do sada snimali. Primjerice, Bassekou Kouyate, majstor tradicionalne afričke lutnje (ngoni) nije bio samo nominiran za Grammy već ima nekoliko BBC-jevih nagrada i suradnji s kremom svjetske glazbe (Youssou N‘Dour, Ali Farka Toure, Bela Fleck, The Kronos Quartet, Taj Mahal, Damon Albarn). Američki jazz trubač i skladatelj Wadada Leo Smith bio je 2013. jedan od troje nominiranih za Pulitzerovu nagradu u glazbi. Nastupit će s američkim pijanistom indijskog podrijetla Vijayom Iyerom, jednim od najvažnijih klavirista današnjice. Iyer je, osim 15-godišnjeg učenja violine, studirao matematiku i fiziku na sveučilištima Yale i Berkeley, odustao od doktorata iz fizike da bi postavio interdisciplinarni studij povezanosti tehnologije i umjetnosti, te 2014. postao i predavač na Harvardu, a 2015.–16. bio Artist in Residence newyorškog muzeja Metropolitan. Osim toga, lani je u američkom magazinu Down Beat od kritičara unisono proglašen jazz umjetnikom godine, čak treći put u dekadi, a njegov sekstet grupom godine.

Pijanista Aarona Dhiela smatraju ponajboljim interpretom “Velike američke pjesmarice”, među ostalim izvodio je skladbe Georgea Gershwina s newyorškom i losangeleskom filharmonijom, te surađivao s legendarnim glazbenicima od Bennyja Golsona do Philipa Glassa. Brooklynski kontrabasist Omer Avital, “avatar glazbenog multirječnika” svirao je već u Hrvatskoj s prvoligašima Joshuom Redmanom i Anat Cohen, a na zatvaranju će predočiti svoje samostalno avanturističko glazbeno putovanje, i obrazovanje, koje ga je u dvadesetak godina vodilo između hardcore jazza i sklonosti istraživanjima izraelske baštine, sjevernoafričkih ritmova i bliskoistočnih skala.

Ukratko, osam prestižnih inozemnih gostovanja u samo mjesec i pol dana, pothvat je koji se mora nazvati respektabilnim. Jer, još nikad nitko nije pokušao, a kamoli uspio organizacijski održati dva jazz festivala u ovako kratkom vremenskom razmaku. Znamo li čime se inače bave domaći organizatori i gdje su im srce i novčanici, spram svih Rujanfestova i sličnih populističkih zabava, Zagreb Jazz Festival i Backstage Pula pokazuju upornost, žilavost i volju da se vrhunska suvremena glazba atraktivno predstavi i u vremenima sklonim banalnoj zabavi, dovedu prestižni inozemni izvođači.