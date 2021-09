Potvrdila neutješna majka: Preminula je slavna pjevačica, imala je samo 39 godina

Sarah Harding, pjevačica i TV voditeljica preminula je u 40. godini nakon što je izgubila bitku s karcinomom dojke. Vijest o smrti potvrdila je njena slomljena majka Marie.

"Slomljenog srca danas prenosim vijest da je moja lijepa kći Sarah nažalost preminula. Mnogi od vas znaju za njenu borbu s rakom i da se tako snažno borila od dijagnoze do posljednjeg dana. Jutros se mirno iskrala. Želim zahvaliti svima na podršci u protekloj godini. Sari je to značilo sve i dalo joj je veliku snagu i utjehu. Znala je da je voljena. Znam da ona ne bi htjela da je pamtite po borbi protiv ove strašne bolesti - bila je sjajna zvijezda i nadam se da ćete je se tako sjećati", napisala je Marie u oproštaju na Instagramu.

Podsjetimo, članica englesko-irskog benda Girls Aloud u svojim memoarima "Hear Me Out" pisala je o svojoj borbi s rakom dojke koji joj je dijagnosticiran prošlog ljeta.

U isječku koji je objavljen u The Timesu Harding je rekla: "U prosincu mi je liječnik rekao da će mi predstojeći Božić vjerojatno biti posljednji. Ne želim točnu prognozu. Ne znam zašto bi to netko želio rekla je Harding i dodala: "Trudim se živjeti i uživati ​​u svakoj sekundi svog života, koliko god dugo to trajalo. Tijekom svega ovoga popijem čašu vina ili dvije, jer mi pomaže da se opustim. Sigurna sam da neki ljudi mogu pomisliti da to nije sjajna ideja, ali želim pokušati uživati".

Pjevačica je podvrgnuta kemoterapiji i mastektomiji u pokušaju da kontrolira bolest. Također je provela dva tjedna u induciranoj komi nakon što su joj liječnici na prsa ugradili kateter nazvan koji omogućuje lijekove za kemoterapiju izravno u krvotok. Iako je ovo u početku pomoglo kontrolirati bolne simptome, u konačnici joj je nanijelo oteklinu u prsima i na vratu. - Ne sjećam se puno nakon toga. Znam samo ono što su mi rekli. U jednom mi je trenutku krvni tlak opasno pao i hitno sam prebačena na intenzivnu njegu, rekla je Harding i dodala da je vrištala kada se probudila nakon operacije. - Sad imam samo hrpu šavova tamo gdje su mi nekad bile dojke... Ne mogu se više niti pogledati u zrcalu, ne mogu se suočiti s tim, jednostavno više ne izgledam poput sebe, ne prepoznajem se... Jako je teško probuditi se sa spoznajom da jedan dio mene nedostaje; nestao je dio moje ženstvenosti, a taj gubitak slama mi srce, iskreno je rekla pjevačica kojoj je tumor nažalost zahvatio mozak. - Nemojte da vam pandemija covida bude izgovor, nemojte odgađati odlazak u bolnicu kao što je bio slučaj sa mnom, rekla je Sarah Harding.

