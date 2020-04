Poslušajte koncert Tončija Huljića iz njegove sobe!

Ovotjedni #Odsobedosobe započinjemo s jedinstvenim Tončijem Huljićem! Do sada su u projektu Unisona – hrvatskog glazbenog saveza i Večernjeg lista #Odsobedobe pjevali Mia Dimšić, Boris Hrepić Hrepa Pravila Igre, Sara Renar, Luka Nižetić i Goran Karan. A sada nam svira – Tonči Huljić (& Madre Badessa Classic). Čak tri skladbe u njegovoj izvedbi – Autumn by the sea, Magic Whisper i Waves imamo prilike poslušati na YouTube kanalu Unisona i na webu Večernjeg lista.

Projekt #Odsobedosobe nastao je kao svojevrsni nastavak inicijative #Ostajemdoma, obzirom na trenutnu epidemiološku situaciju koja zahtjeva da svi zaista – ostanemo u svojim kućama. Hrvatski glazbenici, autori i izvođači ujedinili su se u pokušaju da stvore pozitivnu atmosferu. Za sve nas pjevaju, sviraju i stvaraju u svojim sobama.

Unison – Hrvatski glazbeni savez i Večernji List još jednom pozivaju sve glazbenike, autore, izvođače i producente da se uključe i pošalju svoje snimke na mail spotovi@unison.hr. Poželjno je snimiti barem jedan, a maksimalno tri glazbena broja do 15 minuta uz poruku svim gledateljima da ostanu doma i to kamerom, fotoaparatom ili mobitelom. Preporučuje se da se glazbenici snime tako da mobitel postave vodoravno, u prostoriji u kojoj nema pozadinske buke. Ako se koristi mobitel, sa stražnjom kamerom istoga, a ako se koriste kamera ili fotoaparat da se namjeste postavke na 25 fpsa (frame per second). Nakon toga, njihova snimka će se obraditi, masterirati te distribuirati medijskim partnerima.

Tončija Huljića i ostale glazbenike koji su se pridružili projektu, možete pogledati i u emisiji POPROCK.HR na HTV-u, zatim na CMC televiziji, te na portalima Mixer.hr, Popmix.hr, Sesvete danas i Zagreb.info. Projektu su se priključile i lokalne tv postaje TrendTv iz Karlovca i zagrebačka Z1 televizija, gdje ćete također moći pogledati sve „sobne“ izvedbe. Ovim putem pozivamo i sve druge medije da se priključe u širenju pozitive putem glazbe i da nam se jave na gore navedeni mail.

UNISON – HRVATSKI GLAZBENI SAVEZ, čiji su osnivači HDS – Hrvatsko društvo skladatelja, HGU – Hrvatska glazbena unija, HUIG – Hrvatska udruga istaknutih glazbenika, HUOKU – Hrvatska udruga orkestralnih i komornih umjetnika i HUZIP – Hrvatska udruga za zaštitu izvođačkih prava, glazbom širi pozitivu i šalje jasnu poruku – stvaram #Odsobedosobe i #Ostajemdoma.