Popularni Svizac iz 'Big Brothera' dobio je drugo dijete, on i supruga kćeri su dali neobično ime

Natjecatelj u prvoj sezoni reality showa "Big Brother" Alen Macinić i njegova supruga Livija na Valentinovo su dobili drugo dijete, djevojčicu kojoj su dali neobično ime. Kako je Livija ispričala u razgovoru za Gloriju, njihova malena Li rodila se u KBC-u Rijeka tri tjedna prije predviđenog termina. - I u ovoj trudnoći, baš kao i prvoj sa sinom Vinom, dobila trudničku kolestazu, 35-godišnjakinja je bila primorana roditi tri tjedna prije termina induciranim porodom. No sve je prošlo u najboljem redu, a na porodu je bio prisutan i Alen. - ispričala je Livija.

Njezinog supruga Alena javnost se sjeća kao finalist Big Brothera, prvog hrvatskog reality showa koji je premijeru doživio 2004. godine i svi se sjećaju njegove zarazne energije. Popularni Svizac, kako su ga odmilja zvali njegovi kolege i prijatelji, danas živi potpuno drugačijim, mirnijim životom, a obiteljsko gnijezdo izgradio je usred šume u blizini Poreča, a kada je otkrio da očekuje drugo dijete ispričao je kako put do začeća drugog djeteta nije bio lagan. - Dugo smo željeli da Vin postane stariji brat, a mi mama i tata po drugi put, i evo nakon toliko godina napokon smo uspjeli, o čemu moja Livija piše na svom blogu. Naša priča - kako smo uspjeli začeti prirodnim putem - otkrio je Alen nedavno u jednom intervju.

On i supruga prošlo su ljeta proslavili osmu godišnjicu braka, a bio je to idealan trenutak da mu priopći sretnu vijest. Pored neizmjerne sreće uslijedilo je i veliko iznenađenje, s obzirom na to da je Livija godinama vodila bitku s manjkom hormona progesterona zbog čega nije mogla zatrudnjeti, a uz to je imala i miome na maternici. O svemu tome Livija je pisala na svom blogu i u tri nastavka podijelila je svoju priču s čitateljima. Osim što slobodno vrijeme provodi u društvu obitelji, Alen vodi brigu o vlastitom zdravlju tako što tri do četiri puta tjedno posjećuje teretanu te pazi na ishranu. Slava od Big Brothera još nije izblijedila, pa mu i dandanas ljudi prilaze na ulici i traže fotografiju, a dio njih želi upoznati i njegovog sina. Naime, Vin je isti otac, kako po fizičkom izgledu, tako i po smislu za humor, a cijela obitelj sada uživa u prvim danima s novom članicom obitelji.

