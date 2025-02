Iznenada preminula glumica (39) imala je komplikacije nakon operacije jetre? Bila je ovisna o alkoholu

Svijet je šokiran nakon vijest o smrti Michelle Trachtenberg, 39-godišnje glumice poznate po ulogama u brojnim filmovima i serijama. Kako smo već napisali, točan uzrok smrti još nije službeno potvrđen, no sumnja se na komplikacije nakon nedavne transplantacije jetre. Njezina smrt se ne istražuje kao sumnjiva, a autopsija će potvrditi točan uzrok i način smrti.

Ono što sa sigurnošću možemo potvrditi jest da je beživotno tijelo glumice pronašla njena majka iza osam sati ujutro po lokalnom vremenu u njenom stanu u četvrti Columbus Circle, prenosi ABC News. Naime, Trachtenberg je na transplantaciji jetre završila nakon što se godinama borila s ovisnošću o alkoholu.

Podsjetimo, u posljednje vrijeme mnogi su na društvenim mrežama komentirali izgled ove glumice, a Michelle se na te komentare osvrnula. - Zabavna činjenica. Ovo je moje lice. Nije pothranjenost, nemam problema. Zašto morate mrziti? Nabavite kalendar - napisala je. Zatim je objavila i još jednu noviju fotografiju na kojoj joj oči izgledaju žuto, a to su primijetili i njeni pratitelji.

"Michelle, izgledaš bolesno. Jesi li dobro?", upitala ju je jedna od korisnica, a ona joj je odgovorila: "Objasni mi kako izgledam bolesno. Jesi li izgubila kalendar i nisi shvatila da nemam 14 godina? Imam 38 godina. Baš tužno što ostavljaš takav komentar", napisala je.

Također, Michelle je pratiteljima poručila da nije bila na nikakvim plastičnim operacijama. - Nedavno sam primila nekoliko komentara o svojem izgledu. Nikada nisam bila na plastičnim operacijama. Sretna sam i zdrava. Provjerite sebe, mrzitelji.

No, pratitelji su joj pokušali objasniti da su zabrinuti za njeno zdravlje, jer žute bjeloočnice mogu upućivati na probleme s jetrom. - Stvarno ne mislim da je itko implicirao da si imala plastičnu operaciju. Općenito smo zabrinuti za tebe. Oči su ti žute, kosa ti se jako rijedi, izgledaš bolesno - napisala je jedna pratiteljica.

Trachtenberg je svoju glumačku karijeru započela kao dijete, a prvu zapaženu ulogu ostvarila je u Nickelodeon seriji "The Adventures of Pete and Pete" devedesetih godina. Svjetsku slavu stekla je ulogom Harriet M. Welsch u filmu "Harriet špijunka" ("Harriet the Spy") 1996. godine. Jedna od njezinih najupečatljivijih uloga bila je uloga Dawn Summers, mlađe sestre Buffy Summers, u kultnoj seriji "Buffy, ubojica vampira". Trachtenberg se seriji pridružila u petoj sezoni i ostala do samog kraja, postajući jedan od ključnih likova.

Nakon "Buffy", Trachtenberg je nastavila nizati uspješne uloge. Posebno se istaknula ulogom manipulativne Georgine Sparks u popularnoj seriji "Tračerica" ("Gossip Girl"). Njezin lik, poznat po spletkama i dramatičnim preokretima, postao je jedan od omiljenih negativaca serije.

