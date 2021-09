Popularni glazbenik prekinuo vezu s djevojkom samo četiri mjeseca nakon što su postali roditelji

Američka pop zvijezda Jason Derulo (32) prekinuo je sa svojom djevojkom Jenom Frumes samo četiri mjeseca nakon rođenja njihova prvog djeteta, sinčića Jasona Kinga. Glazbenik je ovu vijest objavio na Twitteru.

- Jena i ja smo se odlučili razdvojiti. Ona je predivna majka, ali osjećamo da će nam razdvojenost u ovom trenutku omogućiti da budemo najbolja verzija sebe i najbolji roditelji. Molimo vas da u ovom trenutku poštujete našu privatnost - napisao je Derulo.

Inače, Jena je prije samo četiri dana čestitala Derulu rođendan, i tada nitko nije mogao ni pretpostaviti da će njihovoj ljubavi doći kraj.

Jena and I have decided to part ways.

She is an amazing mother but we feel being apart at this time will allow us to be the best versions of ourselves and the best parents we could be. Pls respect our privacy in this time.