Legendarni Pop Asanović s all stars bendom oduševio u Vintageu

Obično se kaže "legendarni klavijaturist", ali on to zaista jest i nikako nije običan; Tihomir Pop Asanović u petak navečer nakon 40 godina održao je svoj prvi samostalni koncert u zagrebačkom Vintage Industrial Baru i oduševio sjajnom svirkom pratećeg all stars banda.

Radilo se o doista spektakularnoj svirci provjerene ekipe glazbenika koja se razlijevala i rasturala tijekom dva sata programa u kojima je maestralni jazz-funk oduševio sve prisutne. Za prvu javnu promociju povratničkog Popovog albuma "Povratak prvoj ljubavi" moglo se pretpostaviti da će biti odsvirana izvanserijski, ali čuli smo i preko toga. Zaista fenomenalan bend u kojem su solisti, uključujujući i Popa, pokazali kako se treba svirati u duhu zajedničkog zvuka.

Brojne instrumentalne ekspertize bile su, naime, uključene u masivni zajednički zvučni zid, bez naivnih solističkih istrčavanja. A kad smo ih čuli, radilo se o besprijekornim dionicama iz prstiju vrhunskih glazbenika svjetske klase, gitarista Janija Modera, Joea Pandura, ritam sekcije Davor Črnigoj-bas i David Morgan-bubnjevi, saksofonista i flautista Amira Gwirtzmana, Hrvoja Rupčića na udaraljkama te, dakako, samog Tihomira Pop Asanovića smještenog iza Hammond orgulja.

Sjajna pjevačica Sabrina Hebiri i albumu i nastupu uživo dodala je ključni završni glanc u pjesmama na hrvatskom i engleskom jeziku. Izvrsna vokalistica velikih pjevačkih mogućnosti ujedno je i scenski motor benda koji je s njom dobio sve što mu treba po svjetskim mjerilima, a izvela je i pjesmu "Mali crni brat" koju je u originalu pjevala Zdenka Kovačiček. Poseban gost bio je gitarist Dragi Jelić iz Yu grupe, koji se u tri pjesme, uključujući i Popovu "Majko zemljo" s prvog solo albuma, opet potvrdio kao prepoznatljiv, moćan gitarist koji ne posustaje, dok je u "Ludo momče Makedonče" sjajni Jani Moder preuzeo dionice Vlatka Stefanovskog, koji ih svira na albumu "Povratak prvoj ljubavi".

Dakako, pored novih pjesama čuli smo i "Domovino moja" grupe September u kojoj je Pop Asanović svirao nakon grupe Time, sa sjajnom solo točkom Hrvoja Rupčića, a sve skupa naprosto doziva opciju da se krajem godine sa svim gostujućim solistima na albumu, ovaj materijal predstavi i u Vatroslavu Lisinskom ili nekoj sličnoj dvorani.

Jer radi se o programu i spektakularnoj svirci koja će idućeg ljeta oduševljavati publiku i kritičare po velikim regionalnim jazz festivalima, pa zaslužuje još jedno uprizorenje u većoj zagrebačkoj dvorani. Sinoć su u Vintage Industrial Bar navratili Popovi poklonici iz rock miljea, ali ovaj program svojim kulturološkim značajem zaslužuje daleko širi auditorij "obične" i nespecijalizirane publike koja bi u Lisinskome mogla čuti novu, modernu verziju strastvene jazz-funk glazbe kojom je Pop Asanović još sredinom sedamdesetih najavio dolazak Dina Dvornika, Ramba Amadeusa, Olivera Mandića i mnogih drugih.