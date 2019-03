Polusestra ne odustaje: Otkrila zašto mrzi kraljevsku obitelj!

Polusestra vojvotkinje od Sussexa, Samantha Markle, otkrila je da je započela svađu s njom nakon što je princ Harry jednom prilikom izjavio kako je kraljevska obitelj zapravo obitelj koju Meghan nikada nije imala.

U dokumentarcu naziva "Meghan and the Markles: A Family at War" rekla je: -Mislim da Harry ne zna cijelu priču. Nešto tu ne funkcionira.

Dodala je da joj nije jasno zašto bi se Markle sramila svoje obitelji, te da joj se činilo da im se svojim postupcima želi približiti.

Samanthu je najviše uzrujalo što ju polusestra nije pozvala na vjenčanje, iako nisu komunicirale godinama.

Ona je Meghan već ranije optužila da 'nema srca'.

