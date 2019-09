'Pokušali smo se dogovoriti s Rajkom, ali nije nam uspjelo. Nismo ga posjetili u zatvoru'

Ove godine, 2019., napunilo se 50 godina od osnutka grupe Novi fosili. Grupu su 1969. osnovali Slobodan Momčilović Moka i Marinko Colnago. U povodu te obljetnice Novi fosili održat će koncert 1. listopada u dvorani Vatroslav Lisinski. Sanja Doležal, legenda hrvatske zabavne glazbe, koja je nakon pjevačke karijere u Novim fosilima s jednakim uspjehom nastavila raditi kao TV voditeljica, jednako uspješno našla se i u ulozi kuharice u emisiji “Kuhanje je IN” u sklopu “IN Magazina”.

U razgovoru za Ekran govorila je velikoj obljetnici grupe Novi fosili te da, nažalost, neće nastupiti pod tim imenom benda jer se nisu uspjeli dogovoriti s Rajkom Dujmićem. Među ostalim, Sanja je otkrila da nikada ne bi pjevala političarima u predizbornim kampanjama bez obzira na visinu honorara i da se nikada ne bi bavila politikom te da se, unatoč raznim nagađanjima, na ljubavnom planu u njezinu životu ništa novo nije dogodilo te je još uvijek sama, s djecom i prijateljima.

Prvog listopada u dvorani Vatroslav Lisinski u povodu 50 godina od osnutka grupe Novi fosili održat ćete koncert. Kako teku pripreme i kakva su vam očekivanja od tog koncerta?

Veseli me da ćemo kroz priču i pjesmu odati počast grupi koja obilježava pedeset godina od osnutka. Nije to malo, mnogo je ljudi ostavilo svoj pečat i trag u grupi, mnogo je predivnih pjesama iza nas koje će se slušati i pjevati i kada nas ne bude. Novi fosili sigurno su obilježili veliko razdoblje u pop-glazbi na ovim prostorima i zaslužuju proslavu obljetnice. Krenuli smo s probama, izvest ćemo neke pjesme koje nismo nikada uživo, pridružit će nam se i dragi prijatelji, a najviše se veselim što će na bini i u publici biti mnogi koji su sudjelovali u stvaranju pjesama. Od većine tekstopisaca do ljudi koji su pjevali s nama u studiju. Nastojat ćemo dati kronološku sliku stvaranja grupe i odati počast svima koji su dio tog imena.

Foto: Sanjin Strukić/Pixsell

Hoćete li nastupati pod imenom Novi fosili ili pod nekim drugim imenom s obzirom na to da vam je Rajko Dujmić zabranio nastup u Hrvatskoj pod imenom Novi fosili?

Nećemo nastupati pod imenom Novi fosili, samo pričamo priču o Novim fosilima. Rajko je zaštitio to ime bez znanja Marinka Colnaga koji je još jedini živući osnivač benda i još je na snazi zabrana korištenja imena. Pjesme možemo pjevati, kao što mogu i svi drugi, jer Rajko je autor glazbe, a stihove su pisali mnogi pjesnici i tekstopisci, primjerice Stevo Cvikić, Zrinko Tutić, Nenad Ninčević, Momčilo Popadić, Dea Volarić i mnogi drugi.

Jeste li, vi ili netko drugi iz benda, kontaktirali Rajka Dujmića ili posjetili ga s obzirom na to da prolazi teške životne trenutke u zatvoru?

Preko odvjetnika i organizatora kontaktirali smo nekoliko puta ovih godina s Rajkom, nudili rješenje i željeli dogovor. Isto tako bila nam je želja da Rajko bude na ovom koncertu, barem kao počasni gost, ako zbog zdravlja ne može. Nažalost, nikad ti dogovori nisu uspjeli. Nismo ga posjetili u zatvoru.

Osim u Zagrebu, planirate li održati koncert i u kojim dugim gradovima u državama bivše Jugoslavije?

Za sada su potvrđeni koncerti u Ljubljani i Beogradu.

Koja vam je pjesma Novih fosila najdraža koju ćete otpjevati i koja će u vama izazvati emocije sreće ili tuge?

Teško je na to odgovoriti, svaka pjesma nosi neke emocije i osjećaje. Volim i vesele, rasplesane pjesme, ali ipak najviše volim balade.

Što vam je iz doba Novih fosila ostalo u sjećanju kao lijepo, a što je bilo najteže?

Najteži su trenuci svakako kada su nas napustili Slobodan Momčilović Moka, bubnjar i osnivač grupe uz Marinka, Đurđica i Neno. Na koncertima ih se uvijek sjetimo i spomenemo ih. Lijepih je bilo bezbroj, mnogobrojni koncerti diljem svijeta, Eurovizija...

Zašto danas nemamo bend koji je poput Novih fosila, Bijelog dugmeta ili Parnog valjka tako mekano prilagođen svim generacijama?

Ne znam odgovor na to pitanje. Čini mi se da danas ima jako puno izvanrednih glazbenika, pjevača... ali sve je manje dobrih pjesama. Pjesme su postale površne, lako probavljive i kratkog trajanja. Potrošna roba kao i sve oko nas.

Što smatrate svojim najvećim hitom?

I na to je teško odgovoriti, svaki čovjek voli neku drugu pjesmu. Pjesma “Za dobra, stara vremena” Steve Cvikića i Rajka Dujmića možda je ipak među najvećima.

Kada smo posljednji put razgovarali, rekli ste da ste sretni jer je ponovno vraćena Dora. Jeste li razočarani nastupom Roka Blaževića koji nas je predstavljao u Tel Avivu na 64. izboru za pjesmu Eurovizije pjesmom “The Dream”?

Roko je divan dečko koji izvanredno pjeva, možda pjesma nije bila za tu priliku.

Foto: Sanjin Strukić/Pixsell

Prošli put kada smo razgovarali rekli ste da je prošlo najteže razdoblje od smrti vašeg supruga i “nikad ne reci nikad” što se tiče novih ljubavi. S obzirom na to da je bilo svakakvih nagađanja, opet ću vas pitati je li se u međuvremenu dogodilo išta novo na tom planu?

Nikakvih nagađanja nema, ništa se novo nije dogodilo, imam djecu i prijatelje i to je sve.

Zašto sebe smatrate blagoslovljenom osobom i uvijek to volite istaknuti? Što vam se to posebno dogodilo?

Sretna sam i blagoslovljena jer sam zdrava, djeca su mi zdrava, živi su mi roditelji, radim ono što volim.

Volite glazbene 80-e, koliko se sjećam. Kakvu muziku danas slušate i jeste li promijenili ukus?

Uvijek kažem da sam zapela u osamdesetima. Malo slušam glazbu danas, uglavnom u autu na radiju ili kada mi djeca skrenu pozornost na neke izvođače, uglavnom svjetske.

Kako gledate na našu estradu danas?

Ima tu svega i svačega... Ima divnih mladih ljudi koji uspijevaju doprijeti do publike iako nisu podlegli trendu turbofolka.

Imali ste želju ići na koncert Michaela Bubléa, jeste li uspjeli nabaviti ulaznicu i idete li na koncert?

Nažalost, neću moći ići jer taj dan imamo koncert.

Pretpostavljam da pratite politiku, kako danas gledate na političku scenu?

Pratim politiku i zbivanja u njoj, jer ona je danas postala veliki dio naših života. Situacija je otužna, tragikomična. Ne čudim se da mladi bježe iz Hrvatske.

Vaš kolega, pjevač Miroslav Škoro kandidirao se za predsjednika države. Jeste li ikada razmišljali da i vi krenete putem politike?

Nikada nisam razmišljala o tome niti me privlači ta ideja.

Biste li, za dobar honorar, pjevali za kojeg predsjedničkog kandidata u predizbornoj kampanji?

Ne bih pjevala u predsjedničkoj kampanji pa ni ne razmišljam o honoraru.

Vjernica ste, čini li vam se da je danas na djelu neka vrsta religijskog populizma u Hrvatskoj: Škoro se praktički proglasio Božjim poslanikom, predsjednica pjeva svete pjesme na radiju... Nije li to ipak pretjerivanje, religija bi trebala biti intimna stvar pojedinca, kao da biramo papu, a ne predsjednika...

Koliko neki koriste činjenicu da se većina Hrvata izjašnjava vjernicima, to je njihova stvar.

U zadnjem ste mi razgovoru rekli da želite putovati, jeste li u međuvremenu otputovali nekamo?

Još nisam, ali još uvijek sanjam Portugal.

Jeste li spremni za novu sezonu emisije “Kuhanje je IN” u sklopu “IN Magazina” i možemo li očekivati neke novitete?

Jako se veselim početku nove sezone kuhanja, već mi nedostaje moja ekipa. Kao i svake jeseni, trudimo se unijeti neke male novosti pa vjerujem da će tako biti i sada. Kada sredinom rujna uđemo u studio, osjećat ću se kao doma jer televizija je moj odabir već godinama.