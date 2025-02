Pohvale RTL Direktu i Mojmiri Pastorčić na ovoj ideji koja se pokazala zbilja odličnom

RTL Direkt // RTL - četiri ruže - RTL je polako finiširao odlični rukometni siječanj, a jedan od sadržaja kojim su zaključili ovu lijepu sportsku priču jest i intervju s komentatorom Filipom Brkićem u RTL Direktu. Nakon što je iz utakmice u utakmicu pratio stanje na terenu, Brkić je u razgovoru s Mojmirom Pastorčić otkrio kako izgleda taj posao iza kulisa. Za početak pohvale na samoj ideji, a koja se pokazala zaista odličnom s obzirom na to da je razgovor bio s jedne strane sportski zanimljiv, pri čemu se Brkić prisjetio ključnih trenutaka iz najvažnijih utakmica, a s druge je s gledateljima podijelio i cijeli niz simpatična anegdota, poput one da mu je frizer Sirijac pomogao s izgovorom imena igrača iz Bahreina. Ipak, jedna od najvažnijih tema otvorila se u trenutku kada je Pastorčić postavila Brkiću pitanje o tome kako se nosi s kritikama, a kada je zapravo istaknuo neke od neumjesnih poruka koje je dobio tijekom prvenstva. I ne, nije zapravo tu uopće riječ o konstruktivnoj, pa ni bilo kakvoj drugoj kritici, nego o čistim uvredama s kojima se, činjenica je, mora nositi većina koja radi javni posao. Internet i društvene mreže omogućile su ljudima anonimnost koja iz njih izvlači ono najgore. S jedne strane, šalju se direktne poruke, ali se i komentira ispod isječaka i članaka na društvenim mrežama pa ih je zapravo postalo veoma teško i gledati a da ne iskoči neka uvreda, bez obzira na temu i sadržaj. Vrijeme je stoga da se ozbiljno o ovom problemu počne progovarati, ali i tražiti potencijalna rješenja!

Poziv // NOVA TV - tri ruže - Prateći naše televizije na društvenim mrežama, stječe se dojam da ipak RTL prednjači po broju objava, video isječaka i drugog sadržaja. Nova TV je tu nešto malo suzdržanija, ali zato se ističe odličan "Poziv" Domagoja Mikića, a koji se emitira nedjeljom u sklopu Dnevnika. Emisija se s vremenom uspješno brendirala kao sadržaj koji predstavlja glas građana, a svaku temu obrade veoma detaljno i zanimljivo, s nizom relevantnih sugovornika. Prošlog se tjedna "Poziv", primjerice, bavio temom problemom mještana Svete Jane u zagrebačkoj županiji, kojima kvalitetu života narušava svakodnevni prolaz kamiona iz dva kamenoloma. Priče poput takvih zahtijevaju znatno više istraživačkog rada i truda pa je stoga i više nego pohvalno da postoje ovakvi televizijski formati koji to i omogućuju.

Znam kako dišeš // HRT 1 - dvije ruže - Mračnim se tajnama i kompleksnim istragama bavi kriminalistička drama "Znam kako dišeš", prva bosanskohercegovačka serija koja je dospjela čak i na platformu kao što je HBO Max. Napeta priča, koju potpisuju renomirani autori Jasmila Žbanić i Damir Ibrahimović, premijerno je prikazana na 80. Venecijanskom filmskom festivalu, a sada se konačno može pogledati i na Prvom programu HRT-a. Radnja prati tužiteljicu Nevenu Murtezić, koja se suočava s osjetljivim slučajem samoubojstva petnaestogodišnjeg dječaka Emira, a treba naglasiti kako nije riječ isključivo o kriminalističkoj priči, nego o snažnoj refleksiji društva, pravosuđa i ljudske psihe. Bravo za odabir!

Novi stari slučajevi // HRT 2 - jedan kaktus - Mnogo je novih kvalitetnih serija dostupno, no na većini se naših televizijskih programa i dalje vrte poprilično stare serije. Drugi program HRT-a je tu specifičan jer je sadržaj prikazan na tom programu ipak često odmaknut od mainstreama, pa se mogu uhvatiti, primjerice, britanske kriminalističke serije koje nisu toliko razvikane. Primjer su "Novi stari slučajevi" i "Lewis", no problem je što se u oba slučajeva radi o serijama koje su originalno emitirane prije 15 do 20 godina. Naravno, i dalje mogu biti zanimljive, no ne bi onda bilo loše takav sadržaj ciljano brendirati, jer se u suprotnom stječe dojam da jednostavno ničeg boljeg i aktualnijeg nema u ponudi.