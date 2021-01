Pogledajte kako osmogodišnji sin našeg glazbenika rastura na bubnjevima: 'Rođen je za ritam'

Boris Hrepić Hrepa, basist Daleke obale i Sunnysidersa na Facebooku je objavio video na kojem svira sa svojim osmogodišnjim sinom Antom Tibonom. Ante je očigledno naslijedio glazbene gene od mame i tate, no za razliku od njih okrenuo se bubnjevima, te s Hrepom odsvirao pjesmu "Mi smo nestašni kao psi", koju je Hrepa napisao još za svoj prvi bend O'grlica. Inače Ante je svoje drugo ime Tibon dobio po T-Bone Walkeru, legendarnom američkom blues gitaristu.

- Ante je rođen sa izvrsnim osjećajem za ritam, proplesao je prije nego je i prohodao. Već 4 i pol godine aktivno trenira breakdance u Tali, njihov je breakdance tim u više navrata nastupao po školama, na košarkaškim utakmicama i slično. Kod nas je doma slušanje i sviranje muzike svakodnevica, on i mlađa sestra Eta često se pridruže kad supruga Rola i ja nešto vježbamo ili skladamo, on svira čega se dohvati, a Eta pjeva s mamom, priča nam Hrepa i ponosno dodaje kako je Ante zasvirao bubnjeve čim je prvi put sjeo za njih.

- Moj stariji sin Paolo je bubnjar pa je njega gledao, dosta je svirao s đacima bubnjarima Poprock škole iz Siska, dva puta je bio u Blues Kampu Lonjsko Polje, a i ja sam ga često vodio na svoje svirke koje su počinjale u razumno vrijeme, a on pozorno prati, sudjeljuje, navija, pleše, animira publiku, i uvijek je spreman za sjest za bubnjeve. Nisam ga specijalno učio svirati bubanj, više ga učim ljepoti kreativnosti i glazbene slobode. Ako ga nešto tu i tamo učim to je sviranje bas gitare, za nju sa svojim osjećajima za ritam ima prirodan dar i brzo shvaća. Nije baš preveliki ljubitelj stalnog vježbanja, više voli s nekim slobodno svirati, za to je uvijek spreman, i obožava pozornicu i nastupe pred publikom. Voli biti s ekipom, ili bendom ili svojim breakdancerima, dobro kuži tu vibru zajedništva i glazbene komunikacije, kazao je Hrepić i dodao da je, premda je i sam profesionalni glazbenik koji ne može nastupati tijekom pandemije, ozbiljnost situacije najbolje shvatio kada mu je i sam Ante u prosincu kazao kako sanja o tome da sa svojim brejkerima nastupa pred publikom.

- U to doba bi naime svake godine bila njihova plesna predstava, i sad je nema zbog mjera, i dijete sanja svoje prijatelje iz kluba, i njihov nastup, i publiku. Uskoro počinjem snimati dječju glazbenu emisijicu "Mikrofonci". Ante i Eta tu navelike pomažu, vode, najavljuju, sviraju, plešu, animiraju, uključit će online i svoje prijatelje, tako da nekako pregrmimo ovo vrijeme izolacije i razdvojenosti, zaključio je Hrepić.