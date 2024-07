Pogledajte kako je bilo na nastupu Ivane Knoll: Imala je tehničke probleme i tražila pomoć, dovikivali su joj iz publike

Ivana Knoll, naša najpoznatija navijačica nastupala je na Ultri. Ivana je svoju novu karijeru DJ-ice započela prošle godine, a sada je pokazala što zna na 10. jubilarnom izdanju Ultre. Na početku je imala tehničkih poteškoća i morala je zatražiti pomoć, a najvjerniji fanovi su iz publike vikali: "Ivana, Ivana". Za nastup na Ultri izabrala je izazovnu kombinaciju. Pojavila se u kombinezonu crne boje s prozirnim dijelovima. Prije nastupa komentirala je da je od srednje škole htjela postati DJ.

- Jako sam uzbuđena. Prvi put sam na Ultri kao DJ. Ljubav prema glazbi se davno rodila, još dok sam bila u srednjoj školi. Tada sam govorila svojima da želim biti DJ i napustiti fakultet. U to vrijeme je to bila nemoguća misija. Sada kada sam ostvarila u životu sve što sam htjela, od fakulteta koji sam magistrirala, otvorila svoj bikini brend,postala najpraćeniji influencer u Hrvatskoj, onda sam rekla da mi treba nešto novo, jer me prestalo ispunjavati. Tada sam rekla, idem u moju najveću ljubav, a to je DJ-ranje - izjavila je Knoll za dalmatinskiportal.hr. Na Ultri je bila već ranije, te je jednom prilikom došla podržati prijatelja DJ Snakea.

- Meni je to najdraži festival. Bila sam i na Ultri u Miamiju i podržavala svojih par prijatelja izvođača, koji su bili headlineri na main stageu, ali ovo je ipak u mojoj zemlji i meni definitivno najdraži festival - zaključila je.

Inače, nastup na Ultri je u sklopu njene ljetne turneje, a o svom novom hobiju progovorila je i sama. Tada je objavila svoj prvi set. Novitetom se pohvalila na društvenim mrežama, a na YouTubeu je objavila snimku sebe kako 'miksa' i to s viklerima na glavi i mašinama za pranje rublja u pozadini.

- Moj prvi YouTube video je vani. Idite i poslušajte moj mini DJ set - napisala je Ivana uz prigodnu fotografiju sebe iza miksete na Instagramu. Ivana je na toj fotki posebno istaknula svoje obline. Video koji je objavila pokazuje Ivanu kako 'miksa' i pleše u ritmu, a nosi minijaturni rozi top i crne tajice. Obožavatelji su u komentarima podijelili svoje oduševljenje.

