Edina i Saša: U eteru je nerijetko potrebna i improvizacija, radio je medij trenutka

Srijeda ujutro na Laganini FM-u rezervirana je za emisiju "Žena zmaj" koja dovodi gošće koje inspiriraju i kojima se vrijedi diviti, bilo da su iz svijeta estrade, biznisa, medicine, sporta, umjetnosti... Snima se uživo pa nema cenzure, a voditelji Edina Pršić Babić i Saša Buneta jako dobro znaju kako opustiti svoje gošće, što je sigurno jedan od razloga njihove trajnosti i popularnosti zbog čega su u kategoriji radijske emisije godine i nominirani za Večernjakovu ružu.

Je li teško svaki tjedan pred mikrofon dovesti neku od poznatih Hrvatica?

EDINA: Teško je jedino uskladiti termine jer su te sve žene zaposlene, imaju svoje obaveze, a naša se emisija emitira od 8 do 9 sati pa ne možemo biti fleksibilni. Sve se rado odazivaju, emisija je vrlo slušana i dobro prihvaćena. Ne dolaze nam uvijek samo poznate žene, dapače – volimo i žene "u sjeni" koje možda nemaju tako veliku medijsku pozornost, ali su itekako žene zmajice.

SAŠA: I ja moram naglasiti da naše žene zmajevi nisu samo poznate Hrvatice. Do žena koje nisu medijski eksponirane, ali su prave "zmajice", nažalost teže dolazimo pa nam u tome puno pomažu naši slušatelji koji predlažu gošće.

Kad smo već kod toga, kako birate svoje gošće?

EDINA: Svi u redakciji dajemo svoje prijedloge, a tu su, kako je Saša već rekao, i naši slušatelji koji rado predlažu žene za emisiju. To su sve one žene koje motiviraju svojim postignućima, načinom razmišljanja, koje pomiču granice i dokazuju da žena zaista može sve.

SAŠA: U izboru sudjeluje, dakle, cijela redakcija i slušatelji, a pri tome jedino pazimo da nam se ne zaredaju žene iz iste branše.

Tko je od njih na vas ostavio najsnažniji dojam?

EDINA: Emisija se emitira već tri godine i jako je puno žena prošlo kroz naš eter, ali evo, kad bih morala nekoga izdvojiti možda bi to bila Đurđica Orepić. Žena koja se na pragu pedesetih godina odlučila baviti triatlonom, a sada je najbolja svjetska triatlonka u kategoriji od 56 do 59 godina. Mnogi u tim godinama misle da nema novih početaka, da je kasno da se počnu baviti nekim hobijima ili promijene nešto u životu, a zapravo mi je baš žao zbog takvih uvjerenja. Zaintrigirala me njezina energija i stav prema životu.

SAŠA: Svaka od naših zmajica posebna je po nečemu.

Tko je pak privatno vaša 'žena zmaj'?

EDINA: Definitivno moja mama. Zbog svega što su i ona i moj tata pružili meni i mojim sestrama unatoč životnim okolnostima. Što su nas naučili temeljnim životnim vrijednostima i kako prije svega biti dobar čovjek.

Kakva je pozicija žena u Hrvatskoj u smislu ravnopravnosti?

EDINA: Ja sam vječiti optimist, tako da mislim da iz godine u godinu sve više napredujemo u tom pogledu. Osobno nikad nisam naišla na neke situacije, privatno ili poslovno, u kojima bih se osjećala da sam zbog spola drugačije shvaćena ili zakinuta. Sposobnost, znanje i iskustvo ono su što uvijek presuđuje.

SAŠA: Nažalost, žene nisu još uvijek ravnopravne koliko god mi toga bili svjesni. Upravo zato se i trudimo da kroz našu emisiju to ispravimo i nadamo se da će i naša mala kap pomoći da žene dobiju zasluženo mjesto u našem društvu.

Imate li neke svoje male rituale prije uključenja u eter?

EDINA: Zapravo i nemam, ali pazim da mi je uvijek blizu boca vode ako mi se grlo osuši.

SAŠA: Kad se čovjek svako jutro ustaje u pola pet, onda se ti rituali svedu na one osnovne, a to su doručak, bez kojeg nikada ne izlazim iz kuće, pa čak koji put to bude i ostatak ručka od dana ranije, kava, šetnja sa psom i onda mogu paliti mikrofon.

Koji svoj gaf u eteru nećete nikada zaboraviti?

EDINA: Pamtit ću one situacije u kojima smo se Saša i ja toliko smijali da se nisam mogla zaustaviti kad je trebalo, ali time pokazujemo da smo i mi samo ljudi. Mislim da je ljudima draža ta "ljudskost" nego da imaju osjećaj da je iza etera robot.

SAŠA: Bilo ih je, a posljednji je bio prošlog ljeta kada sam na 38 stupnjeva usred ljeta zabunom pustio božićnu pjesmu.

Kakav ste jedno drugome suradnik?

EDINA: Saša je kolega za poželjeti, donio je osvježenje svojom energijom, iskustvom i znanjem koje je godinama brusio u radijskom eteru. To je neprocjenjivo, pogotovo za mene koja sam tada tek kretala u radijski svijet. Oduševljava me jer prije svega je dobar i pošten čovjek, odgovoran kolega na kojeg uvijek možeš računati. Mane? Velik je gurman, voli hranu, posebno slatko, pa stalno nešto jedemo, od jutra kad dođemo pa dok se ne rastanemo. A ja sam baš uplatila godišnju članarinu za teretanu – znači na kušnji sam zbog njega svaki dan!

SAŠA: Edina mi s godinama više nije samo suradnica već mi je postala dobra prijateljica tako da svako jutro odlazak na radio doživljavam kao odlazak na kavu. Skuhamo si kavicu, upalimo mikrofone i onda čavrljamo da koji put i zaboravimo da smo u eteru.

Oboje ste i glumci. Koliko glumačko iskustvo pomaže u eteru?

EDINA: Glumom se bavim od malih nogu, od dramske radionice Zagrebačkog kazališta mladih, i mislim da sam time postupno razvijala sve ono što mi danas itekako služi; maštu, kreativnost, razvijanje samopouzdanja. U eteru je nerijetko potrebna i improvizacija, radio je medij trenutka, mjesto gdje trebaš brzo i točno reagirati kako bi to "na van" što bolje zvučalo, a gluma tu pomaže.

SAŠA: Naravno da mi pomaže, od vještina koje sam naučio na akademiji do iskustva koja tešem skoro svakodnevno na predstavama u svom matičnom kazalištu Komedija.

Kada ste i kako uopće došli na radio, što vas je privuklo tom mediju?

EDINA: Privukla me znatiželja. Nisam nikad maštala o radiju niti se zamišljala kao radijsku voditeljicu. Došla sam kao studentica steći neko iskustvo i, evo, ostala pet godina. Radio se vrlo brzo uvuče pod kožu, neposredan je, nema filtera. Kad čuješ da si nekome uljepšao jutro, život dobije smisao.

SAŠA: Sasvim slučajno sam dobio poziv s jednog radija i pomislio 'pa idem malo, na par mjeseci vidjeti kako to izgleda'. Eter mi se uvukao pod kožu i eto me već 16 godina u radijskom svijetu.

Dolazite li 22. ožujka na dodjelu Večernjakove ruže u HNK Zagreb i koga ćete povesti kao pratnju?

EDINA: Dolazimo, Saša i ja u paketu!

SAŠA: Naravno, u društvu moje drage kolegice Edine s kojom svakog tjedna neku ženu okitimo lentom zmajice u našoj emisiji "Žena zmaj".