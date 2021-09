Počinje Venecijanski filmski festival! Vračaju se zvijezde, a pažnju je već ukrala zanosna Georgina

Prestižni filmski festival u Veneciji ove godine ugostit će ponovno mnogobrojne holivudske zvijezde koje prošle godine zbog korone nisu prošetale crvenim tepihom.

Strogi protokoli, maske i testiranja dio su ovogodišnjeg izdanja, a organizatori se nadaju kako će strogi zdravstveni protokol spriječiti probleme na festivalu. Za ulazak na festival potrebna je zdravstvena propusnica ili negativan test na Covid-19.

Ove godine kazališta će raditi u upola manjem kapacitetu, bit će postavljen i zid koji će blokirati pogled na crveni tepih, a sve kako bi se spriječilo okupljanje obožavatelja ispred Palazzo del Cineme.

-Svi se svugdje žele vratiti, ponovno otvoriti, ponovno pokrenuti, objaviti filmove koji su na polici ostali godinu i pol ili možda dvije godine", rekao je direktor festivala Alberto Barbera.

Crvenim tepihom ove godine će prošetati Timothee Chalamet (25), Zendaya (25), Jessica Chastain (44), Matt Damon (50) , Ben Affleck (49) i mnogi drugi, a prisutni će imati priliku uživati u mnogobrojnim filmskim naslovima.

Španjolski redatelj Pedro Almodóvar otvara najstariji filmski festival na svijetu filmom "Paralelne majke" s Penelope Cruz (47) dok će Maggie Gyllenhaal (43) predstavit će svoj debitantski dugometražni film "Izgubljena kći", napravljen prema romanu Elene Ferrante s Olivijom Colman (47) i Dakotom Johnson (31) u glavnim ulogama.

Izvan konkurencije bit će prikazan i dugo očekivani film "Dune", redatelja Denisa Villeneuvea, a u glavne uloge pripale su mladim holivudskim zvijezdama Timothéeu Chalametu i Zendayi.

Također, premijerno će se prikazati i autobiografski film "Spencer",čileanskog redatelja Pabla Larraina u kojem je neprežaljenu princezu Dianu utjelovila glumica Kristen Stewart (31), a koju prema najavama čeka nominacija za nagradu "Oscar".

U Veneciju je također stigla i djevojka nogometaša Cristiana Ronalda, Georgina Rodriguez (27) koja je oduševila prisutne damskim izdanjem koji je ponovno u prvi plan stavio njezine bujne obline.

Georgina je odabrala elegantnu plavu midi haljinu od čipke, talijanskog dizajnera Ermanna Scervina koju je upotpunila blejzerom u istoj nijansi, a cijelu kombinaciju je zaokružila nakitom Pasquale Bruni.

Zanosna Argentinka pojavila se na nekoliko crvenih tepiha i evenata a na jednom je pokazala i novu frizuru- svoje duge uvojke skratila je u popularni bob koji je glavni hit ove jeseni. Za ovu prigodu odabrala je uski crni kombinezon koji je također dizajnirao Scervino.

Foto: YARA NARDI/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL Opening Ceremony of the 78th Venice International Film Festival The 78th Venice Film Festival - Opening Ceremony - Red Carpet Arrivals - Venice, Italy, September 1, 2021 - Model Georgina Rodriguez poses. REUTERS/Yara Nardi YARA NARDI

Venecijanski filmski festival poznat je osim po odličnim filmskim naslovima i po bogatom crvenom tepihu i modnim kombinacijama, pa svi željeno iščekuju modne trendove koje će zvijezde prošetati kao uvod u sezonu filmskih i televizijskih nagrada.

