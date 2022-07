Počeo Fusion festival! Prvi dan otvorila fantastična Sara Jo: 'Ovo mi je prvi nastup ovdje'

Splitski Parku mladeži, nakon Ultre, ponovno je hit mjesto za festivalsku publiku. Naime, ondje je večeras, 22. srpnja počeo Fusion festival, prvi takav u regiji. Nakon što je Split ponudio najbolje za ljubitelje elektronske glazbe, sad će i oni koji vole domaću, ali i glazbu iz regije, doći na svoje.

Prvi dan na pozornicu će se popeti najslušaniji izvođaći regije, redom: Sara Jo, Željko Samardžić, Aleksandra Prijović, Saša Matić, Aco Pejović, grupa Hurricane, Gazda Paja i posljednji Voyage&Nucci. Dočekala ih je, između ostalog, veličanstvena pozornica visoka 20, a široka 70 metara. Program je otvoren još u 19 sati DJ-jem Dadom, a u 21 sat uslijedila je Sara Jo.

Sara Jo koja je otvorila festival u Split je stigla u četvrtak, a na Park mladeži se u petak pojavila u traper kombinaciji.

- Za outfit uvijek gledam da bude nešto scensko i upečatljivo, ovo je moj neki homage Britney Spears i Justina Timberlakea - kazala je Sara i dodala da joj je ovo prvi nastup u Splitu zbog kojeg je uzbuđena.

- Postoji trema, ali i adrenalin - kazala je.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL 22.07.2022., Split - Prvi dan Fusion World Music Festivala na Parku mladezi. Sara Jo. Photo: Ivo Cagalj/PIXSELL

Prve ulaznice puštene u prodaju jako su se brzo rasprodale, a i uoči prvog dana tražila se ulaznica više. Na Fusionu se, baš kao i na Ultri, koriste narukvice, zbog čega je kupljene ulaznice trebalo zamijeniti za narukvice, a to se može učiniti oba dana trajanja festivala (od 15 sati do 3 ujutro). Fusion festival koristi cashless sustav, a to znači da korisnici mogu plaćati bankovnim karticama, ali i službenom festivalskom narukvicom. Lokacije za nadoplatu sredstava na narukvicu bit će rasprostranjene na festivalu, ima ih ukupno šest, a da bi izbjegli i moguće duže čekanje, svi korisnici će moći nadoplatiti sredstva i na glavnom ulazu u petak i subotu od 15 sati do 5 ujutro.

Prvi put u povijesti u Splitu će se okupiti toliko najtraženijih izvođača iz zemlje i regije, njih 20, i to u produkcijskim uvjetima u kojima ih još nikada nismo vidjeli.

