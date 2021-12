Pobjednica je Ivana! Žiri je oduševila svojim kolačem: 'Izvukla je Dubrovnik i Mediteran na najbolji mogući način'

Tri ekipe ušle su u finale RTL-ova blagdanskog specijala, a to su bili timovi Škerac, Šibenski guložni bonkulovići i Zagorci. Neočekivana vijest o razdvajanju timova dočekala je natjecatelje već na samom početku pa je svatko morao samostalno pripremiti jedno svečano glavno jelo ili desert, za što su imali 90 minuta. "Danas ekipa nije bila baš ambiciozna oko smišljanja svojih svečanih jela, ušli su dosta ležerno u to", primijetila je Željka Klemenčić koja je na kraju večeri, zajedno s kolegama Ivanom Pažaninom i Tomislavom Špičekom, trebala donijeti odluku o pobjedniku ili pobjednici ove sezone. Nakon uvodne treme oko razdvajanja od svojih kulinarskih kolega u timu, kandidati su se dobro snašli te su pred dobro raspoloženi stručni žiri stigla ukusna novogodišnja jela.

Dubrovčanka Karloti pripremila im je svinjski file s domaćim kroketima pa priznala da je ovo kuhanje više shvatila kao igru, nego kao natjecanje za pobjedu. "File je dobar, mekan, dobro začinjen, a kroketi su jako mekani, no malo je to prejednostavno za 90 minuta", kazao je Špiček. Šibenčanin Milan, poznat kao Milko, servirao je žiriju teleći vrat s kiselim zeljem, a domaći okusi svidjeli su se Željki: „Kao da sam kod vas na ručku, meni je dobro!“

Foto: RTL

Mario iz Zagorja skuhao je specijalitet svoje bake - juneći gulaš sa štercom, koji je Pažanina vratio u djetinjstvo: „Probudio si u meni emociju i hvala ti na ovom gulašu. Ovo je prekrasno, podsjeća me na moju baku.“ Petra iz tima Zagorci ponudila je svinjski lungić u umaku s domaćim njokima koji je dobio ime - zagorska pašticada „Umak je fin, njoki dobri, no mala zamjerka oko odabira mesa“, komentirao je Špiček dok je Pažanin pohvalio: „Zagorska pašticada po svemu štima!“

Mile iz tima Šibenski guložni bonkulovići pripremio je aromatične teleće rolice te karamelizirano povrće koje je oduševilo Željku: „Meso je malo čvrsto, ali povrće je fenomenalno!“ Zoran iz Dubrovnika odlučio se za flambirane palačinke s orasima, sladoledom i flambiranim voćem, što se na prvu činio kao prejednostavan odabir, no ispalo je upravo suprotno. „Kad sam čuo da radi palačinke, bio sam lud, ali napravio je čudo! Izvukao je palačinku na jednu visoku razinu, to je nevjerojatno!“ pohvalio ga je Pažanin, a s njim se složio i ostatak žirija.

Zagorac Vjekoslav napravio je čokoladnu tortu s kremom od naranče koju je Klemenčić posebno pohvalila: „Ovo je karakteristična torta od naranče i čokolade, a vama idu slastice.“

Dubrovčanka Ivana iz tima Škerac žiri je oduševila svojim desertom zvanim Ružin cvijet – kolač od čokolade, oraha, naranče i ružine vodice. „Izvukla je Dubrovnik i Mediteran na najbolji mogući način, prekrasan kolač, prekrasno isprezentirano i napravljeno s ljubavlju“, rekao je Pažanin pa od sreće zbog bogatstva okusa zagrlio Ivanu. Šibenčanka Duška također je pripremila slasticu, tj. aromatičnu tortu od čokolade i naranče koja je oduševila Špičekovo nepce: „Jako lijepo odrađeno, a biskvit je nebeski, prvoklasna torta!“

Foto: RTL Stručni trio nije ocjenjivao jela već je na kraju donio odluku o tome tko je najviše zaslužio biti pobjednikom druge sezone blagdanskog izdanja kulinarske emisije. Međutim, kao superfinalistice izdvojili su Dušku i Ivanu: „One su danas vidno iskočile od ostatka kandidata tako da su zaslužile da ih se izdvoji“, rekla je Klemenčić. No jedna je natjecateljica ipak bila bolja pa je pobjednicom drugog izdanja showa 'Tri, dva, jedan – ho, ho, ho!' proglašena Ivana Bačić! „Mislim da je pokazala najviše promišljenosti i kreativnosti, to je nadgradnja koja se treba vrednovati“, istaknula je Željka, a Ivana je bila iznenađena pobjedom pa su potekle i suze radosnice. „Biti najbolja ispred svih tih vrhunskih ljudi je nevjerojatno, razmišljam o ponosu moje mame i djece… No nitko nije ovdje došao radi pobjede ni nagrade, a uskoro ćemo u Dubrovniku održati jednu humanitarnu večeru i ovaj Prima poklon-bon od 15 tisuća kuna će ići nekome kome zaista treba“, za kraj je rekla Ivana.

VIDEO I Plenković je gledao Don't Look Up!: Donosimo pregled filmske godine