Plavi tim ponovno slavi! Crveni oštro kritizirali svog člana...

Osim ribe teške nekoliko kilograma i jastoga, plavi tim poslije pobjede u igri na poligonu, oslastio se i osvojenim rajčicama, tjesteninom, lukom, češnjakom… S osam naprama šest odnijeli su pobjedu, ali i vrijedne i fine namirnice koje će kombinirati sa svježim ulovom.

Martina, koja je osvojila bodove za svoj tim, dobila je veliku pohvalu od Mihaele: „Moram ti reći, iz mog ugla, puno se podcjenjuješ. Toliko si smirena, toliko bodova donosiš, toliko si jaka u sebi, tolika si zvijer. Ti si stvarno the best“, rekla je Mihaela, a Matea joj je to i potvrdila: „Kad doneseš zadnji poen peti put, to je posebno.“ Međutim, iza Martinine skromnosti u prihvaćanju pohvala skriva se i određeni strah. „Ne bi mi bilo drago da se nađem na meti zato što sam jaka karika“, oprezna je Martina prema istaknutim pozitivnim komentarima koje dobiva od suigrača u plavom plemenu.

Još jedan gubitak igre za nagradu, u crvenom plemenu izaziva sve tmurniju atmosferu. Uroš i Ognjen izrazili su želju da svi zajedno tuguju te su kritizirali Stefana koji ih je pokušao bodriti i motivirati za sljedeću igru i novi dan. „Nema smisla da gledamo u pod kad izgubimo i da tugujemo. Po meni to nije pravo rješenje, jer smatram da iz svakog poraza trebamo otići uzdignute glave i pokazati da u sljedećoj igri možemo više od toga“, objasnio je Stefan, no nije naišao na razumijevanje u crvenoj skupini.

Iako su mnogi gubili bodove, Vojislav je opet predložio da Varja mora donositi bodove. „Mislim da ću prenoćiti da mi se slegnu dojmovi, jer mislim da ću opet biti izglasana na plemenskom vijeću“, rekla je Varja. Što očekuje kandidate u narednim danima, ne propustite pogledati u novim epizodama Survivora.

