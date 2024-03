Transformaciju iz showa komentirao je i sam poznati glazbenik: 'Jako cool'

Glumac i glazbenik Faris Pinjo u nedjelju se u četvrtoj epizoda showa "Tvoje lice zvuči poznato" transformirao u prošlogodišnjeg finskog eurovizijskog predstavnika, osebujnog Kaariju. Faris je izveo njegovu pjesmu "Cha Cha Cha", s kojom je Finac na Euroviziji zauzeo drugo mjesto, u prepoznatljivoj zelenoj opravici s napuhanim rukavima, a uspješno je kopirao i njegov spektakularni nastup.

Svojim radom na maski Kaarije na društvenim se mrežama pohvalila i vizažistica Marina Mamić koja je poznata po transformacijama. Marina je podijelila djelić atmosfere doke je radila na maski Kaarije, a na tu snimku reagirao je i finski glazbenik. Naime, Marini se javio an Instagramu, a ona je to podijelila na svojem Instagramu.

- Ljudi, Kaarija je reagirao na transformaciju - napisala je Marina uz sliku prepiske s finskim glazbenikom. "Jako cool", napisao joj je Kaarija, kojem je Marina zahvalila i poručila mu da je odličan. "Hvala puno", uzvratio joj je Kaarija.

Podsjetimo, Pinjo je svojim nastupom sinoć oduševio žiri, publiku i kolege. "Stvarno je fascinantno koju si količinu energije donio. Bio si zaista odličan, napravio si kaos u publici. Mislim da si sada prvi put dao 110 posto sebe", komentirao je Enis Bešlagić. "Farise, ja sam ti rekao u drugoj emisiji, kada si bio Ed Sheeran, ponovit ću ti sad i u četvrtoj - ovako se radi transformacija. Ne znam više što bih rekao zato što si me ostavio bez teksta", rekao je Mario Roth. "Kakva divlja energija!" oduševljena je bila i Minea. "Pristupio si drukčije nego svojim dosadašnjim uradcima, to se vidi i ocijenit ćemo se kao ljudi", kratko je zaključio Goran Navojec.

Inače, Marina Mamić i prošlog se tjedna javila na Instagramu gdje je odgovorila na prozivke gledatelja oko maski ove godine.

- Ove godine su transformacije maske totalno podbacile. Zabavno jest, ali nitko ne liči na onog kog treba - komentar je jedne gledateljice koji je stigao i do vizažistice, na koji je ona odlučila dogovoriti preko TikTok videa.

- Inače bih potpuno ignorirala ovakve komentare jer nisam osoba koja voli negativu i dramu, izbjegavam to maksimalno i mislim da nema smisla trošiti energiju i vrijeme objašnjavajući neke stvari nekome tko pljuje po tuđem radu, bez da se apsolutno išta kuži u to - započela je te pojasnila kako izgleda proces kreiranja maske.

- Nije uvijek sve u našem radu, u nama koji radimo tamo u make-up sektoru jer nas ima jako puno. Kad sam vidjela da neki ljudi komentiraju kako se kandidati trude, a mi u make-up sektoru zabušavamo, dignula mi se kosa na glavi zato što mi doslovno nekad ne stignemo jesti od posla - rekla je. Mamić je istaknula da vizažisti ne mogu protiv fizionomije lica, odnosno predispozicije, ključne za transformaciju.

- Ako osoba koju transformiramo u tu drugu osobu nema apsolutno nikakve sličnosti s tom osobom, jako je teško da će ta maska ispasti uvjerljiva- rekla je. Kao primjer navela je transformaciju velikog nosa. Kaže i da, ako je muškarac dobio transformaciju u ženu, to neće ispasti uvjerljivo osim ako on ima sitniju građu tijela i malo ženskaste crte lica. Ispričala je i jednu situaciju koja im se zna događati. - Imamo i slučaj kad kandidati nisu navikli na make-up. Vi sad trebate nekome uz pomoć olovke za oči smanjiti oči, a toj osobi nenormalno suze oči, ja neću nekoga maltretirati dok mu, ne znam, oči ne ispadnu da ja napravim taj potez, da vizualno smanjim oči ako vidim da ja tu osobu mrcvarim. Jednostavno ću pustiti taj dio - rekla je te istaknula da nije istina da su maske u prethodnim sezonama bile bolje. Kaže da i ove, kao i prethodnih, imaju maske koje su im vrhunski ispale, a imaju i one koje nisu.

- Još jedna stvar koja je bitna - je li osoba u koju ćemo je transformirati netko tko ima izražene crte lica i nešto za što se mi možemo uhvatiti. Na primjer, Michael Jackson ima jako prćast nos, poznat je po svojim kostimima, kosi, isto tako i Freddie Mercury koji je poznat po zubima. To su neki detalji na koje se mi možemo uhvatiti i takve transformacije će u 90% slučajeva biti uspješne i dobro izgledati. Dok na primjer transformacije gdje netko ima jako nježne, bezlične crte lica poput Justina Biebera, te transformacije će jako teško biti slične toj osobi jer se nemamo jednostavno za što uhvatiti - objašnjava. Ističe i da oni transformaciju rade po spotu pjesme koju kandidat izvodi, a gledatelji često zamišljaju tu osobu kako danas izgleda.

