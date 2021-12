Pjevač Daleke obale progovorio o prošlosti: 'Svirao sam na sprovodima, od tamo vučem sve emocije koje imam'

Jakša Kriletić Jordes postao je pjevač kultnog splitskog benda prije nešto više od godine dana, a prije je bio poznat kao vrstan saksofonist. Međutim, to nije jedini instrument koji svira. ''Prvo sam svirao klarinet, i to na sprovodima. Sva emocija koju sad imam, to mi je sa sprovoda'', našalio se Jakša u Večernjem showu s Giulianom na Radio Dalmaciji, a Giuliana je zanimalo kako je to biti pjevač ovog kultnog benda.



''Prva liga, vidiš koji su ovo manijaci oko mene. Trudim se pivat najbolje što mogu'', kazao je Jordes. Javljanjem u emisiju iznenadila ga je Bojana Gregurić Vejzović s kojom je, kao i s njezinim kolegom Draženom Čučekom, svojedobno surađivao na predstavi ''Dvoje''.

Foto: Radio Dalmacija

''Oni su meni vratili vjeru u umjetnost, jer stvarno vjeruju u to što rade i na tome sam im zahvalan'', poručio je pjevač Daleke obale.



Telefonom se javio i Neno Belan koji je ispričao da je Jakšu upoznao dok su igrali mali nogomet na Malom Lošinju, na glavnom trgu. ''Radili smo toliku galamu da je policija intervenirala i otjerala nas'', rekao je Belan, a prisjetio se i trenutka kad je upoznao Marijana Bana, sad već davne 1984. godine: '''Krajem te godine osnovao sam grupu Đavoli, okupili smo se i napravili repertoar. Htjeli smo održati prvi koncert u Splitu. Naš prvi basist Panda rekao mi je da ima prijatelja koji bi nam htio biti predgrupa, prije nas nešto odsvirati, i na vratima se pojavila jedna ogromna sjena od dva metra s gitarom u ruci, to je bio Marijan Ban.''



Bubnjar Daleke obale Zoran Ukić osvrnuo se na nedavnu pauzu benda rekavši da je nije ni osjetio, jer ''Daleka živi vječno''. Inače, njegov sin Roko Leni poznati je košarkaš koji se u siječnju vratio u KK Split nakon više od 15 godina.



''Čuo sam da kad je Roko Leni išao igrati u Španjolsku 2005., da si radio sve da do toga ne dođe, da ostane doma…'', iskoristio je Giuliano priliku da na licu mjesta provjeri informaciju.



''Naravno, sva dicu idu prerano vanka, nezrela… Šta će vanka, bolje da igraju u Splitu'', objasnio je Zoran Ukić.



Članovi benda otkrili su i da od njih uskoro možemo očekivati nove stvari. ''Imamo već 80% pripremljenog materijala i tko god je čuo, rekao je da super zvuči'', poručio je Boris Hrepić Hrepa, a sinoć su izveli niz legendarnih hitova.

