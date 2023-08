Pjesma stara osam godina hit je ovog ljeta i to zahvaljujući TikToku, znate li o kome govori?

U ljetnim mjesecima na radijske postaje vraćaju se hitovi koji pjevaju o ljetu, vrućinama, osvježavanju i zgodnim djevojkama u kupaćim kostimima. Posljednjih godina u sve su se umiješale i društvene mreže, pogotovo TikTok. Ove je godine tako najveći hit osam godina stara pjesma "Makeba" francuske glazbenice Jain. Hit je postala zahvaljujući isječku iz emisije "Saturday Night Live" u kojoj Bill Hader pleše na ovu ljetnu pjesmu. Žena o kojoj Jain pjeva punim se imenom zove Miriam Makeba. Miriam je južnoafrička izvođačica koja je sredinom prošlog stoljeća – pa sve do svoje smrti 2008. u 76. godini života, predstavljala simbol panafrikanizma i ideje o emancipiranom narodu Afrike. "Makeba" je tako nastavila niz ljetnih hitova, a mi smo se prisjetili onih koje slušamo gotovo svakog ljeta.

Dobri stari Billy Idol još je 1982. u pjesmi "Hot In The City" pjevao o vrućoj ljetnoj noći u New Yorku, u kojoj temperaturu dodatno podižu zgodne djevojke u kratkim haljinama. Zanimljivo je da postoje i druge verzije pjesme, u kojima Billy umjesto "New York" vrišti "Boston", "Amarillo", "Minneapolis" i "New Haven". Zgodan trik za dizanje popularnosti u drugim američkim gradovima.

Dvojako značenje

Pjesmu "Summer Of '69" napisali su Bryan Adams i njegov stalni suradnik Jim Vallance, a doživjela je nekoliko verzija prije one finalne koja je postala veliki hit. Prvotno se trebala zvati "Best Days of My Life", a tek nakon što je snimljena, odlučili su je nazvati "Summer Of '69". Kako je u nekoliko intervjua kazao sam Adams, pjesma ima dvojako značenje. Naime, '69 se odnosi na 1969. godinu, kulturnu revoluciju i raspad Beatlesa, no isto tako govori o vođenju ljubavi u ljeto pa se 69 referira i na seksualnu pozu. Bilo kako bilo, pjesma "Summer Of '69" postala je jedan od najvećih Adamsovih hitova, doživjela je nekoliko obrada, a na jednom koncertu izveo ju je i Ryan Adams.

Pjesma "Lovely Day", koju je 1971. snimio Bill Withers, mami nam osmijeh na lice, baš kao i lijepa žena o kojoj pjeva. Nenadmašni klasik koji tjera ružno vrijeme. Na kraju pjesme Withers drži ton punih 18 sekundi, što je rekord za bilo koju pjesmu na američkoj top-listi. U Velikoj Britaniji ga je pretekao jedino Morten Harket iz grupe A-Ha, koji je u još jednom ljetnom hitu "Summer Moved On" držao ton čak 20 sekundi.

Nevjerojatan je podatak da je cijeli glazbeni žanr u kojem prevladavaju tropski reggae ritmovi nazvan po pjesmi koju su napravili Danci! "Sunshine Reggae" grupe Laid Back bila je broj 1 u čak 19 zemalja, a na američku top-listu uopće nije ušla. No jedna je od nezaboravnih ljetnih pjesama koje će se sjetiti svi koji su odrastali u 80-ima.

Kada govorimo o ljetu mnogi će se odmah sjetiti i "Briljantina" i pjesme "Summer Nights". Svi smo gledali "Briljantin", pogotovo filmsku verziju. Svi smo i imali neke ljetne romanse na koje nas najbolje podsjeća ova pjesma. Sigurno je da je uspjehu pridonijela i kemija koju su imali Olivia Newton-John i John Travolta, odnosno Sandy i Danny.

Eddie Cochran imao je karijeru dugu samo četiri godine. Tragično je stradao 1960. u prometnoj nesreći, no njegov "Summertime Blues" postao je jedna od najobrađivanijih pjesama svih vremena. Impresivna je lista onih koji su je obradili – od Beach Boysa pa do Brucea Springsteena i posebno The Who. Za razliku od drugih ljetnih pjesama u kojima se akteri odmaraju i uživaju, Cochran pjeva o radniku koji radi cijelo ljeto kako bi zaradio dolar pa ne može ni na spoj s djevojkom.

Originalno napisana 1935. za folk-operu "Porgy & Bess" Georgea Gershwina, pjesma "Summertime" je uspavanka majke u siromašnom dijelu Južne Karoline koja pjeva svom djetetu o teškom svijetu u kojem živi. I te pjesme postoji više verzija, pogotovo je poznata ona Janis Joplin iz 1968., no teško je biti bolji od Elle Fitzgerald i Louisa Armstronga koji nas svojim glasovima odvode daleko.

Grupa Mungo Jerry pravi je primjer "one hit wondera" ili izvođača poznatih po samo jednom hitu. A ovaj hit govori o ljetnoj zabavi. Što je drugo muškarcima ljeti na pameti nego žene? Stihovi "popij piće, provozaj se i vidi što će se dogoditi" na kraju su iskorišteni u kampanji u Velikoj Britaniji za sigurnu vožnju. Ne smijemo zaboraviti ni rock-klasik "Summer In The City", koju je u originalu 1966. izvela grupa The Lovin' Spoonful, a poznata je i po verziji Joea Cockera. U pjesmi se govori kako, "iako su ljudi polumrtvi od vrućine, treba izaći van i plesati do zore". Zanimljivost je da su između dvije solaže mudro iskorišteni razni urbani zvukovi, pogotovo trube automobila te onaj najurbaniji zvuk – pneumatska bušilica.

Možda smo malo nostalgični za 90-ima, no "Summertime" koju su 1991. izveli DJ Jazzy Jeff i Fresh Prince pjesma je nenadmašni ljetni hit u kojem se svi možemo prepoznati. Škola je gotova, ne radite ništa osim zabave, basketa s prijateljima, plesanja, roštilja i vožnje "dvije milje na sat tako da vas svi mogu vidjeti". "Summertime, time to sit back and unwind..."

Španjolski pop duo Los del Rio objavio je singl "Macarena" 1994. godine, a zarazni ritam i slavni plesni koraci učinili su "Macarenu" ključnim singlom za brojna obiteljska slavlja, okupljanja, čak i vjerska okupljanja. Zapravo, pjesma "Macarena" govori o djevojci tog imena koja vara svog dečka s dva prijatelja dok je on u vojsci. Zabava za cijelu obitelj? Ne baš. Pozdravite se s nevinim obiteljskim uspomenama. Zapravo ste plesali i veselili se na pjesmu o nevjernoj ženi i sponzoruši koja sanja o životu u New Yorku i novim muškarcima u svom životu.

'Despacito' manija

Prije šest godina pjesma "Despacito" zaludjela je svijet. Singl izvode Luis Fonsi i Daddy Yankee. Hit je remixirao i Justin Bieber. Mnogi Bieberovi obožavatelji ostali su u čudu kad su shvatili što singl zapravo znači. Možda niste toga svjesni, ali "Despacito" prilično eksplicitno govori o sporom seksu. Naime, Despacito inače znači polako! Luis u singlu opisuje svoje simpatije prema mladoj dami koju gleda već neko vrijeme, s kojom želi plesati i polako joj šaptati na uho, skidati je poljupcima i natjerati je da vrišti, da zaboravi svoje ime. Cijela pjesma više manje poziva na ples i vođenje ljubavi.

I za kraj najzanimljiviji podatak: prije točno 30 godina svi smo plesali "Lambadu" i pokušavali shvatiti što se pjeva na portugalskom. "Lambadu" je izbacila francuska pop-grupa Kaoma kao prvi singl s albuma "Worldbeat". Međutim, pjesma je zapravo obrada pjesme "Llorando se fue" koju je originalno komponirala, izvodila i snimila grupa Los Kjarkas iz Bolivije 1981. godine. Ispostavit će se da je Kaoma radila obradu bez autorizacije pa je 1990. došlo do suđenja, na kojem su Los Kjarkas izborili svoja prava.

