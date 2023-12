Petra iz 'Braka na prvu' o ljubomornim ženama: 'Nikad me nisu vrijeđale lijepe i uspješne djevojke'

Liječnicu i Influencericu Petru Meštrić gledatelji su imali priliku upoznati u showu 'Brak na prvu', a ona je u ovom sociološkom eksperimentu bila u braku s Darijem te imala buran odnos. Nakon showa, oni su ostali prijatelji, a Petra često dogovora na pitanja svojih pratitelja o showu, poslu i planovima na društvenim mrežama. Ovog puta progovorila je o ljubomori drugih žena.

- Nikad me nisu vrijeđale lijepe i uspješne djevojke, ali one druge jesu i to vam puno govori - napisala je uz snimku na kojoj korača zagrebačkom ulicom Ilicom. Pitala je pratitelje slažu li se s njom. Mnogi pratitelji potvrdili su njezine riječi.

Inače, Petra je nedavno odgovarala na anonimna pitanja svojih pratitelja, a u jednom od njih pronašlo se i pitanje o showu 'Ljubav je na selu'.

- Ne smatram da bi sudjelovanje u 'Ljubavi na selu' bilo autentično i iskreno od mene budući da se ne vidim kako živim izvan Zagreba - odgovorila je Petra. Osim toga, pratitelji su je pitali i je li istina da su je u 'Braku na prvu' spajali s Tihomirom.

- Ja to nisam čula. Tihomir i ja smo dobri prijatelji - rekla je te osvrnula i na to bi li se ponovno prijavila u ovaj show.

- Da nisam, apsolutno da! Mislim da mi je to bila jedna od najboljih odluka u životu - odgovorila je. S nekim od kandidatkinja je također u dobrim odnosima te se posebno često druži s Hedvigom Tandarom.

