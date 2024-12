Petra iz 'Braka na prvu' izazvala je brojne komentare nakon priznanja: Povećala sam grudi, a nitko nije primijetio

Liječnica Petra Meštrić, koju gledatelji RTL-a pamte po sudjelovanju u sociološkom eksperimentu 'Brak na prvu', jako je aktivna na društvenim mrežama gdje objavljuje fotografije i videa iz svog svakodnevnog života te dijeli s pratiteljima brojne novosti o sebi i iskrena je u tome. Na Tik Toku je ovih dana objavila dvije fotografije i na jednoj pozira u kupaćem kostimu pored bazena i uz nju je napisala: Dobijem živčani slom kad shvatim da... Na sljedećoj fotografija pozirala je u haljini u kojoj su joj grudi u prvom planu i uz tu fotografiju je napisala: Skoro nitko nije skužio i komentirao da sam radila grudi. Ubrzo su se ispod ovih fotografija na TikToku podijelila mišljenja o ovom Petrinom potezu, dok su joj jedni pisali kako je izostanak komentara znak da je posao dobro obavljen, drugi su je kritizirali.

-To znači da si vrhunski odradila. Dobila si veće grudi što si željela, a nisi opet pretjerala ko neke curke. To samo znači da su dobro napravljene. Bravo za tebe što si rekla. Ne mogu skužit u što se pretvaraš, kao neka doktorica a daješ ovakav primjer mladima...Srami se. Od svega su one najmanji problem, sve se to događa kada promašiš život. Ne volim to govoriti ali daj molim te, koga briga...Takvih na svakom ćošku...Sramotiš sebe sa svojim izlaganjem javnosti umjesto da radiš posao za koji se predstavljaš da radiš. Ma ti si ženo top, struka,osobnost... A ovi koji pišu, sve ti je to isto samo ne iznose u javnost, pa je lakše druge gledati i uperiti prst.. Samo jako - bili su neki od komentara na račun Petrinog novog izgleda.

Petra je ove godine gostovala u emisiji Večernjeg lista "U povjerenju by Neven Ciganović" gdje je otvoreno govorila o estetskim zahvatima na kojima je bila. - Napravila sam to zato jer sam smatrala da mi neke korekcije trebaju. Isto tako, postoje korekcije koje mi, recimo, ne trebaju. To ne znači da mlade djevojke ili bilo koga od mladih ljudi treba nagovarati da naprave to. To što sam ja to napravila ne znači da moraš i ti. Pa ja sam upisala medicinu. A koliko vas je upisalo medicinu? Ja sam upisala doktorat. Koliko vas je upisalo doktorat? Ja znam gurati 2, 3 karijere, koliko vas to radi? Pa zašto onda smatrate time što sam ja napravila estetske korekcije da morate i vi?", rekla je. Ova "slatka bucka" kako ju je prozvao Ciganović, a Petra odmah prihvatila, otkrila je i kako je smršavila više od 17 kilograma.

