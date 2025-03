Petar Grašo otkriva što je dobio od punca Huljića za rođendan: Dobio sam dvije, tri uvrede

Petar Grašo održao je u Sava centru koncert u sklopu regionalne turneje "Volim i postojim" povodom 30 godina karijere. Nakon osam godina opet je zapjevao u Sava centru i publiku je počastio najboljim hitovima iz svoje uspješne karijere. - Od mog posljednjeg koncerta u Sava Centru prošlo je osam godina možemo se naći na pola...u međuvremenu su prošle dvije Olimpijade, dva svjetska prvenstva neka djeca koja nisu bila u planu sada su već u drugom razredu osnovne. Proljeće je, nije travanj u Beogradu već ožujak i za svaki nastup u Beogradu vežu me divne uspomene, dragi ljudi i prijatelji kojih imam puno ovdje. Kako ste mi, jeste li ok? - pitao je Grašo publiku na početku koncerta na kojem ga je publika dočekala s ovacijama. Nakon koncerta u kratkom intervju za Blic splitski glazbenik je pričao o svojoj supruzi Hani Huljić Grašo i o tome u kakvom je odnosu s puncem.

- Hana voli moje pjesme, ali ne mogu reći da joj na svakom koncertu posvetim neku pjesmu. Ona je školovaniji glazbenik od mene, ona je magistrica kompozicije. Mi imamo neke svoje večeri, kada popijemo nekoliko čaša vina i onda ja sjednem za klavir pa sviramo neke zajedničke pjesme - izjavio je Grašo za Blic. S njim su u Beograd doputovali i supruga Hana i njihova djeca, kći Alba kojoj su dvije i pol godine i sin Toni koji se rodio prije četiri mjeseca i ovo mu je bilo prvo putovanje. Ispričao je i kako je sa suprugom prije osam godina snimio pjesmu "Srce za vodiča", ali tada nisu ni slutili kako će se među njima roditi ljubav te da će zasnovati obitelj. Vjenčanjem s Hanom postao je član obitelji Huljić s kojom ga veže od ranije dugogodišnje prijateljstvo i suradnja. Rekao je kako punac Tonči Huljić nije bio na njegovom koncertu u Beogradu i dao je uvid u njihovu prirodu odnosa.

- Tonči je daleko, hvala Bogu, na obostrano zadovoljstvo. Pred naš Uskrs je period korizme, kao što je u pravoslavlju post. Taj period traje 40 dana i Tonči je odlučio da u tom periodu neće piti vino i neće pušiti cigarete. Nikome nije dobro. Ni njemu, ni nama oko njega, jedva čekamo da to prođe i da se vrati porocima, da bude normalan - kroz šalu govori Petar i otkriva što je dobio od Tonča za rođendan: - Za rođendan sam od njega dobio dvije, tri uvrede. To je dobro, znači da me voli i dalje.

