Petar Grašo o obitelji: 'Najljepša zora koju sam dočekao, to je Alba, moja kći'

Glazbenik Petar Grašo (46) gostovao je u emisiji Balkanskom ulicom na srpskoj Blic televiziji te se dotaknuo teme obitelji. Petar je objasnio izbor imena za svoju kćer. Naime, ime Alba u talijanskom i španjolskom jeziku znači zora i izlazak sunca.

- Najljepša zora koju sam dočekao, to je Alba, moja kći. To je zora života - rekao je pjevač.

Glazbenik je ispričao da svojoj kćerkici često pjeva, ali je to više nesvjesno jer je 'on taj koji uvijek pjeva'. Kaže da je za dječje pjesmice zadužena njegova supruga Hana Huljić.

- Uhvatim se da sebi pjevam dok nju držim u rukama, jer ja nonstop pjevam nešto, nonstop pjevušim u kući. Sad joj majka pjeva. Majka ima lijep i anđeoski glas tako da nije problem - ispričao je te dodao kako ima puno sretnih trenutaka.

- Jedan od sretnijih momenata je kada sam se 17. srpnja vratio nakon deset sati putovanja iz Ohrida preko Skoplja do Zagreba, pa autom do Splita kada sam došao u deset sati u rodilište i uzeo to malo stvorenje u ruke. Rekao sam sam sebi: 'Ovo je tvoje, majstore, pa ti sad vidi'. To je jedan trenutak koji nikada neću zaboraviti - dodao je.

Grašo je otkrio da je planirao prije Haninog poroda očistiti raspored, no Alba ih je iznenadila i malo uranila.

- Te večeri sam bio toliko umoran, imao sam koncerte, a ona je malo ranije došla, nekoliko dana prije nego što smo mi mislili. Ostavio sam desetak dana da budem kod kuće, ali dijete je malo uranilo. Bio sam toliko umoran da sam samo došao kod majke i oca, tamo su bili Tonči i Vjekoslava i jednostavno smo popili crno vino i uživali u trenutku - zaključio je Grašo.

Podsjećamo, Hana rodila carskim rezom u srpnju, a malena Alba je bila teška 3100 grama i dugačka 50 centimetara te je unijela veliku sreću u obitelj Grašo i Huljić. Prvu Albinu fotografiju na Instagramu objavio je Grašin kum Dino Rađa.

