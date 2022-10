'divno si ovo rekao'

Čombe iz 'Lud, zbunjen, normalan' ostao potresen sudbinom jednog mladića pa odlučio progovoriti

- Čuo sam takve stvari da se prije događaju, ali nisam nikad prije odlučio reagirati na to, a razlog zašto sada reagiram je zato što mislim da ako nešto kažem, netko kome to treba može to čuti i možda može pogledati život s neke druge točke i drugačije perspektive - objasnio je glumac Miraj Grbić na samom početku videa koji je objavio.